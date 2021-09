Académico de Viseu empata Farense e amarga estreia de Fanã

Ainda não foi desta que surgiu a tão ansiada primeira vitória no campeonato para o Farense, que empatou a duas bolas e soma apenas dois pontos em cinco jornadas.

O novo técnico algarvio apostou num 11 inicial com algumas novidades em relação ao último jogo, como a presença de Róbson no eixo defensivo, a titularidade de Cláudio Falcão no miolo e, no ataque, Ponde a assumir a posição de ponta de lança, relegando Pedro Henrique para o banco. Mayambela e Alex Pinto também regressaram aos eleitos iniciais.

O jogo até começou dividido mas o Farense demorou pouco a desequilibrar a balança a seu favor, num lance que teve como intervenientes três jogadores que regressaram à titularidade. Foi aos 18 minutos, quando Alex Pinto lançou Mayambela, que com uma simulação deixou Nuno Tomás nas covas e cruzou para a emenda vitoriosa de Cláudio Falcão, que fez o 0-1.

O golo arrefeceu o jogo, que caiu numa toada muito lenta e dividida que se manteve até muito perto do intervalo. Vítor Bruno, do Académico de Viseu, tentou dar um chuto na monotonia ao minuto 42, mas Defendi estava atento e evitou o golo viseense, segurando a vantagem algarvia até ao descanso.

No início da segunda parte, no entanto, Defendi já não conseguiu evitar os intentos do mesmo Vítor Bruno. Eduardo Mancha e Fabrício ainda aliviaram um cruzamento viseense, mas na ressaca o esquerdino do Académico disparou para um grande golo.

A segunda parte teve algum ascendente dos anfitriões, que aos 83 minutos ficaram a centímetros do golo. Após um canto, João Vasco cabeceou ao lado, num grande susto para os algarvios.

No entanto, foi o Farense a chegar ao golo da vitória, ao minuto 86. Elves Baldé progrediu pelo flanco esquerdo e cruzou para Pedro Henrique faturar o 1-2. O brasileiro havia entrado no decorrer da segunda parte, mostrando-se uma aposta ganha de Fanã.

Quando já tudo apontava para a primeira vitória dos Leões de Faro no campeonato…surge novamente Vítor Bruno. O lateral do Académico de Viseu voltou a aproveitar uma bola perdida para rematar fortíssimo para o fundo da baliza de Defendi, empatando a contenda.

Com mais este resultado negativo, o Farense soma dois pontos no campeonato. Na próxima jornada, os algarvios recebem o Benfica B, domingo, 19 de setembro, às 11h00, numa partida que se realizará no Estádio Algarve, devido ao mau estado do relvado do São Luís.