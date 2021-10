«A Ratoeira» apresenta-se em Lagoa com Ruy de Carvalho

Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe no dia 6 de novembro, às 21h30, a peça de teatro «A Ratoeira», que conta com a participação do consagrado ator português Ruy de Carvalho.

Esta é uma peça de teatro com origem na história incrível de «The Mousetrap», da autora Agatha Christie, e tem batido todos os recordes como a peça de teatro em cena há mais tempo.

Para além de Ruy de Carvalho, a produção conta ainda com a participação de Daniel Cerca Santos, Elsa Galvão, Filipe Crawford, Henrique Carvalho, Luís Pacheco, Sara Cecília e Teresa Coelho.

Na sinopse pode ler-se que «um grupo de desconhecidos está preso numa pensão durante uma tempestade de neve, um dos quais é um assassino. Os suspeitos incluem o casal recém-casado que explora a pensão, e as suspeitas nas suas mentes quase arruínam seu casamento, até ali, perfeito. Outros são solteirões com um passado curioso, um arquiteto que parece melhor equipado para ser um chef, um major aposentado do Exército, um homenzinho estranho que alega que seu carro avariou numa estrada perto dali, e um jurista que torna a vida miserável para todos».

«Entretanto aparece um policia, que vem de esquis, através da tempestade. Mal chega, quando o jurista é morto. Para chegar ao raciocínio do padrão do assassino, o policia investiga os antecedentes de todos os presentes…», é ainda afirmado no resumo da peça.

Os bilhetes custam 10 euros (20 por cento de desconto com passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e já se encontram à venda online e ainda na Fnac, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.