3HB Faro tem 103 quartos, piscina infinita com vista privilegiada para a Ria Formosa, zona de spa, dois restaurantes, dois bares e geladaria. Conferências do South Music inauguraram o novo hotel em plena baixa de Faro.

Após a recuperação de dois edifícios, um deles centenário, o grupo hoteleiro 3HB Hotels já tem em funcionamento a sua mais recente unidade hoteleira, a quinta na região, no número 33 da Rua Vasco da Gama, em Faro.

Trata-se do primeiro hotel cinco estrelas da cidade e o primeiro com tal classificação do grupo.

«Faro merecia um hotel de cinco estrelas. Não quer dizer que a oferta existente fosse má, mas quisemos fazer algo diferente. Não somos melhores ou piores. Somos honestos no que estamos a oferecer e achámos que havia espaço para criar um conceito um pouco mais criativo, com uma atitude própria, muito em sintonia com a cidade e com a cultura da região. Um hotel que tivesse uma matriz e uma identidade muito própria, única. O que queremos é que as pessoas possam conhecer mais da cidade e um Algarve diferente», começa por contar ao barlavento, Rodrigo Roquette, diretor de comunicação do grupo 3HB.

As obras iniciaram em 2017 e contemplaram ambos os edifícios que compunham o antigo Atrium, inserido numa zona pedonal central do município, que une a Rua de Santo António à Rua Vasco da Gama.

A inspiração e o design de interiores ficaram a cargo de Paulo Lobo, um trabalho «muito interessante», nas palavras de Roquette.

«A inspiração foi a própria cidade e a sua envolvente natural com a Ria Formosa. Daí os tons neutros utilizados pelo designer, que conseguiu captar essa essência utilizando mistura de texturas com apontamentos de cor, artesanato [palma algarvia] e peças mais modernas. Conseguimos ver no hotel a combinação de madeiras, ferros, tapeçaria, cerâmica, barro, pedra, mármores e pele. Conjugam o contemporâneo com o artesanal, criando um ambiente confortável e uma atmosfera única. O 3HB Faro é isso mesmo, um hotel sofisticado, de cinco estrelas, mas que ainda assim é informal, que quer vida, quer pessoas descontraídas, mas que buscam sofisticação».

Implementado numa área de 2500 metros quadrados, o novo hotel oferece 103 quartos, alguns com jacuzzi, em diversas tipologias, sendo que nenhum se repete a nível de decoração. A isto junta-se um espaço para crianças, room service 24 horas, e um Culture and Conference Hub, onde se realizaram as conferências do South Music.

«É uma sala incrível, que combina a modernidade com fatores mais rústicos e que é muito polivalente. Queremos dinamizar esse espaço ao máximo com todo o tipo de cultura, eventos sociais e música», revela o responsável.

Um dos segredos deste novo hotel pode ser desvendado no rooftop. Para os dias de calor, com o pôr-do-sol de fundo, há a piscina infinita com vista desafogada para a Ria Formosa.

Já para o inverno, a lareira exterior torna também a açoteia num local acolhedor. Será também palco de concertos.

O 3HB Faro tem ainda um spa, com piscina interior aquecida, sauna, banho turco, massagens com jatos de água, duches sensoriais e duas salas de tratamento.

Um ginásio com nove máquinas de treino e vários equipamentos completam a oferta. Quanto aos restaurantes, o véu já tinha sido levantado no ano passado, com a abertura do Forno Nero, com acesso direto pela Rua de Santo António, e que se encontra junto ao lobby do hotel.

Um restaurante que junta a cozinha italiana às raízes algarvias, onde se pode saborear, por exemplo, uma burrata algarvia, acompanhada com amêndoas, figos secos e vinagrete de laranja. É também onde se podem apreciar os gelados artesanais da primeira loja da famosa marca Santini no Algarve.

Já o segundo restaurante do hotel, localiza-se no último piso, com uma vista desafogada para a cidade, e trata- se do Hábito, com todos os pratos idealizados pelo chef algarvio Adérito Almeida.

Apesar da abertura para o público estar apenas prevista para dia 1 de julho, o Hábito garante que todas as receitas serão «saudáveis e sustentáveis, onde a viagem será por sabores algarvios genuínos, sobretudo os da Ria Formosa: ostras, amêijoa, biqueirão, conquilhas, salicórnica e flor de sal».

Será então possível almoçar ou jantar no Hábito e degustar pratos como atum braseado com xarém de berbigão ou um polvo de Santa Luzia. Para os apreciadores de cocktails e sumos frescos, o bar do rooftop tem diversas opções, inspiradas nos ingredientes da época, e no Lobby Bar poderá mesmo relaxar nas poltronas, ao som da música ambiente.

Segundo o diretor de comunicação, espera-se que o 3HB Faro funcione, sobretudo, «num segmento de affordable luxury. Embora, em termos de idades, creio que será heterogéneo, uma vez que tem valências para diversas gerações: natureza, aventura, vida de hotel, leitura, relaxamento, gastronomia e spa. Acaba por abranger diversos públicos».

Para um ano ainda muito marcado pela pandemia da COVID-19, «prevemos mercados de proximidade, sobretudo o nacional e o espanhol. Mas num contexto normal, este hotel poderá atrair público inglês, norte-americano, francês, escandinavo e alemão», para um segmento médio alto.

O 3HB Faro teve a abertura oficial em soft opening, na quinta-feira, dia 17 de junho, e os primeiros cinco quartos foram reservados por hóspedes franceses. O grupo já conta com um staff de 50 pessoas, que será ajustado consoante as necessidades que forem surgindo.

Para o futuro, Rodrigo Roquette revela ainda que o 3HB planeia abrir mais duas unidades, uma delas bem perto do novo cinco estrelas.

«Esta é a quinta unidade do grupo em operação. As restantes são na zona de Olhos de Água, em Albufeira. Este foi o primeiro projeto em Faro e está agora a desenvolver- se um para Lisboa, em plena Rua Castilho. Em princípio, em 2023, o 3HB abrirá um segundo hotel em Faro, na antiga ZARA no final da Rua de Santo António».

Para já, o 3HB Faro está a trabalhar em parcerias locais, que envolvem natureza, aventura, conhecer as ofertas da Ria Formosa e até birdwatching.

«Serão à base de atividades ao ar livre. Depois vamos ter as nossas próprias experiências no hotel, muito em combinação com os restaurantes, com o chef Adérito Almeida, e muitas vezes relacionadas com a cultura, a produção, a prova de produtos regionais e workshops», revela o diretor.

O que o 3HB Faro pretende, de acordo com Roquette, «é ser um centro vivo da cidade, um polo de lazer, de cultura e de encontro. Não queremos que seja mais um hotel, queremos que seja mais do que isso: que funcione um pouco na lógica de bairro, de ponto de socialização, um organismo vivo onde acontecem coisas. Queremos ser um espaço aberto para a cidade, onde as pessoas possam viver experiências e acrescentar camadas emocionais seja pela gastronomia, pela natureza, ou pela própria arquitetura.

Relação com autarquia de Faro é «perfeita»

O 3HB Faro é o novo hotel de cinco estrelas na capital algarvia, inaugurado em soft opening no dia 17 de junho.

Segundo o diretor de comunicação do grupo, Rodrigo Roquette, o apoio da Câmara Municipal de Faro e a relação que tem tido com a unidade hoteleira, desde o início das obras, tem sido «perfeita. Temos uma excelente relação com a autarquia e temos contactos permanentes, quase diários».

Ainda de acordo com Roquette, o atual executivo da autarquia farense, liderado por Rogério Bacalhau, «olha para nós como uma forma de promover o destino e a cidade. Sermos o primeiro cinco estrelas, com estas características, com este ativo e com a possibilidade de sermos um polo cultural, a edilidade percebe que tem aqui uma mais-valia do ponto de vista da promoção turística. Vê este espaço como uma oportunidade e nós aceitamos, com muita honra, essa responsabilidade de promover Faro. Este centro histórico precisa de uma oferta diferenciada. Estamos gratos pelo apoio que temos recebido de várias entidades locais, da vizinhança e das associações com quem vamos querer trabalhar e estar muito próximos. Aliás, é mesmo esse o rumo».