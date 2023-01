196 novos médicos iniciam o internato este mês na região do Algarve

196 novos médicos iniciam o internato médico na região do Algarve este mês de janeiro.

São 62 médicos internos do concurso para Internato Médico 2022 – Formação Especializada (40 de diversas especialidades hospitalares, 21 de Medicina Geral e Familiar, 1 de Saúde Pública) e 134 médicos internos da Formação Geral que iniciam a sua formação do internato médico este mês de janeiro nos três Agrupamentos de Centros de Saúde pertencentes à área de influência da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e nas unidades hospitalares do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Dos 21 médicos internos da especialidade de Medicina Geral e Familiar colocados nos três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) da ARS Algarve, 14 vão realizar a sua formação no ACeS Central (UCSP de Olhão (1); USF Al-Gharb em Faro (2); USF Âncora em Olhão (2); USF Estrela do Mar em Quarteira (2); USF Lauroé em Loulé (2); USF Mirante em Olhão (1); USF Ossónoba em Faro (2); USF Ria Formosa em Faro (1); USF Sol Nascente em Albufeira (1)), 3 no ACeS Sotavento (USF Balsa em Tavira (1); USF Gilão em Tavira (1) na USF Levante em Vila Real de Santo António (1)) e 4 no ACeS Barlavento (USF Manuel Teixeira Gomes em Portimão (1); USF Descobrimentos em Lagos (2) e na UCSP de Lagoa (1)). No que diz respeito à especialidade de Saúde Pública, o médico interno vai fazer a sua formação na USP do ACeS Barlavento.

No que diz respeito às especialidades hospitalares, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve recebe 40 médicos internos das seguintes especialidades: Anestesiologia (2), Cardiologia (1), Cirurgia Geral (2), Doenças Infeciosas (1), Gastrenterologia (1), Ginecologia/Obstetrícia (3), Imunoalergologia (1), Medicina Física e Reabilitação (4), Medicina Intensiva (3), Medicina Interna (7), Nefrologia (1), Neurocirurgia (1), Oncologia Médica (2), Otorrinolaringologia (1), Patologia Clínica (1), Pediatria (2), Pneumologia (2), Psiquiatria (2), Radiologia (2) Reumatologia (1).

No que concerne aos 134 médicos internos da Formação Geral, por forma a aprofundar os seus conhecimentos em diversos contextos clínicos, vão desenvolver a sua formação, de forma tutelada, em diferentes especialidades e serviços nas unidades de Faro, Portimão e Lagos do CHUA e ainda nos Centros de Saúde da região.

As sessões de recepção decorreram esta terça-feira, 3 de janeiro, em Faro. Os novos internos de Medicina Geral e Familiar (MGF), foram recebidos na sede da ARS Algarve, na presença da coordenadora do internato médico de MGF do Algarve, Maria Gonzalez Mora, da representante da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), Rubina Correia e do presidente do conselho diretivo da ARS Algarve, Paulo Morgado.

O CHUA realizou também a cerimónia de recepção aos 40 médicos da Formação Especializada e aos 134 internos da Formação Geral, numa sessão, no auditório 1.5 do Campus da Penha da Universidade do Algarve (UAlg), que contou com a presidente do conselho de administração do CHUA, Ana Varges Gomes, do diretor clínico do CHUA, Horácio Guerreiro, da coordenadora do internato médico do CHUA, Ana Paula Silva e de Paulo Morgado.

Na sua intervenção, Paulo Morgado, que marcou presença em ambas as sessões, sublinhou a importância da aposta no conhecimento e na investigação para reforçar as capacidades profissionais de modo a responder às necessidades da sociedade atual, e, aproveitou o momento, para destacar que, aliado a todas essas competências, todos devem ter em mente que «a humildade, a honestidade, a humanidade e a honra» são os pilares fundamentais e essenciais para se tornarem «bons médicos».

A terminar, Paulo Morgado, felicitando os novos médicos internos por terem escolhido o Algarve para realizarem o internato, deixou a garantia de que terão todo o apoio e o acompanhamento necessário da parte do CHUA e da ARS Algarve durante o percurso formativo que agora iniciam, lançando o convite para que no final da sua formação optem por ficar e seguir o seu percurso profissional nas unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) do Algarve.