VRSA organiza Open Internacional de Ténis com prémio de 50 mil dólares

Vila Real de Santo António (VRSA) organiza Open Internacional de Ténis com prémio monetário total de 50 mil dólares, entre os dias 5 e 19 de fevereiro.

O Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António recebe, entre os dias 5 e 19 de fevereiro, o 1º e 2º Open Internacional de Ténis, prova inserida no calendário da Federação Internacional de Ténis (ITF World Tennis Tour).

O evento é coorganizado pelo Clube de Ténis de VRSA, pela Câmara Municipal de VRSA e pela Federação Portuguesa de Ténis – contando com um vasto leque de patrocinadores -, sendo o primeiro da sua categoria a realizar-se no concelho.

A edição de estreia conta com dois torneios seguidos e o prémio em jogo – de 50 mil dólares – será repartido pelas duas provas (25 mil euros para cada uma).

Os jogos têm entrada livre e irão disputar-se entre as 9h00 e as 18h00, com transmissão televisiva. O 1º torneio decorre entre os dias 5 e 12 de fevereiro e o 2º torneio entre 13 e 19 de fevereiro.

O evento reúne cerca de meio milhar de pessoas – entre atletas e equipas técnicas – e engloba a participação de jogadores oriundos da Europa, América do Norte, América do sul, Ásia e Oceânia.

É esperada a presença de participantes de mais de 30 países, nomeadamente Argentina, Brasil, Estados Unidos da América, Suíça, Japão, Austrália e Ucrânia.

A iniciativa conta para o ranking mundial da Association of Tennis Professionals (ATP) e joga-se na categoria de seniores (maiores de 15 anos), na vertente masculina, com a participação de 16 jogadores, em pares. Em singulares, são esperados 32 profissionais no Quadro Principal, com destaque para o português Gonçalo Oliveira, e de 48 tenistas no Quadro de Qualificação, com os lusos Duarte Vale, Fábio Coelho, Gonçalo Falcão, Pedro Araújo e Tiago Pereira.

Entre outras presenças já confirmadas, está o francês Valentin Vacherot, cabeça de série na sua categoria, e o checo Dominik Kellovsky, que ocupa o 10º lugar do mundo em Juniores e é uma das grandes promessas do ténis.

O Open Internacional de Ténis é um dos eventos inseridos na estratégia de promoção turística e desportiva do município de VRSA e é uma das ações com comparticipação da Taxa Turística Municipal, tendo em consideração o seu impacto económico positivo no setor da hotelaria e comércio local.

A escolha de Vila Real de Santo António para esta competição é também sinal do reconhecimento da qualidade e do trabalho de promoção do Complexo Desportivo de VRSA, estrutura que tem atraído dezenas de provas de interesse mediático.