VRSA e IPDJ promovem formação para clubes e associações desportivas

Inscrições são gratuitas.

O Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, recebe na próxima sexta-feira, dia 25 de março, às 17h30, uma Ação de Formação subordinada ao tema «financiamento», no âmbito do programa «Clube Top» do Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ).

A sessão formativa é gratuita e orientada para dirigentes associativos ou pessoas com responsabilidade de gestão e/ou administração nos clubes desportivos dos concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim.

A iniciativa tem como objetivos desenvolver e atualizar conhecimentos e competências e valorizar a criação e a implementação de modelos de intervenção ajustados às necessidades e objetivos das entidades desportivas.

Os assuntos em análise irão abordar temas como «As fontes de financiamento do clube com vista à sua sustentabilidade financeira e potenciação de receitas» ou o «Registo único na BDU – Base de Dados Única» do IPDJ.

Simultaneamente, será apresentada uma síntese dos programas de apoio ao associativismo desportivo do IPDJ, nomeadamente o Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas (PRID) e o Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDPT).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do portal do Clube Top do IPDJ.