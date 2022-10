VRSA: Autarquia e tutela avaliam requalificação do Centro de Alto Rendimento

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e autarquia avaliam requalificação do Centro de Alto Rendimento de Vila Real de Santo António (VRSA).

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, reuniu-se, esta sexta-feira, com o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, e com o vereador com o pelouro do Desporto e Juventude, Álvaro Leal, para avaliar o apoio do Estado à requalificação do Centro de Alto Rendimento (CAR) de Vila Real de Santo António.

De acordo com o autarca vila-realense, o pedido de intervenção da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto tem em consideração a situação financeira do município, visando o apoio na requalificação e recuperação de algumas infraestruturas do Complexo Desportivo municipal.

De forma a concretizar este desígnio, haverá, em breve, uma reunião entre a Federação Portuguesa de Atletismo, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e a Câmara Municipal, que vai apresentar o projeto de requalificação do CAR.

O presidente da edilidade assegurou ainda que, independentemente do valor daquele apoio, o município vai avançar, em breve, para a efetivação de obras no CAR. «Temos previsto fazer algumas retificações no Complexo Desportivo, sendo agora necessário avaliar qual o apoio por parte da Secretaria de Estado», salientou, garantindo que a Câmara Municipal vai avançar «logo que os cadernos de encargos estejam preparados».

Também no final da reunião, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto explicou que a sua visita teve como objetivo «tratar das melhorias necessárias no Centro de Alto Rendimento, promovendo também a captação de investimento e o necessário retorno dos eventos desportivos internacionais e dos estágios de seleções em VRSA».

Álvaro Araújo anunciou ainda que o município tem em carteira a criação de um centro para a juventude, a Casa da Juventude de VRSA, um projeto dinâmico que irá ao encontro das reivindicações e prioridades dos jovens do concelho. A reunião foi acompanhada pelo delegado regional do Algarve do IPDJ, José Custódio Moreno.