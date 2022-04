Vilamoura recebe Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas com 150 jogadores e muitas estrelas.

A Vilamoura Tennis & Padel Academy vai receber, entre os dias 2 e 8 de maio, o BNP Paribas World Team Cup — Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas, equivalente à Taça Davis e à Billie Jean King Cup (antiga Fed Cup).

Esta será a primeira vez que a fase final da prova mais importante do ténis em cadeira de rodas acontece no nosso país, com a organização a cargo da Federação Portuguesa de Ténis e da Premier Sports.

Constituído por quatro categorias, masculinos, femininos, quad e juniores, o Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas reunirá em Portugal um total de 44 equipas de 22 países.

Ao todo serão cerca de 150 jogadores, entre os quais muitos dos maiores campeões da história do ténis em cadeira de rodas, com destaque para líderes do ranking mundial, campeões do mundo, de torneios do Grand Slam e dos Jogos Paralímpicos.

As constituições das equipas serão conhecidas na próxima semana.

Na condição de equipa organizadora, a seleção nacional portuguesa recebeu um wild card para disputar a fase final do Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas.

Com Joaquim Nunes como capitão, Portugal estará representado no torneio masculino por Carlos Leitão, Fábio Reis, João Couceiro e João Melo.

Equipas

Quadro masculino (Open): África do Sul, Argentina, Brasil, Chile, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Israel, Japão, Malásia, Países Baixos, Polónia, Portugal, Sri Lanka.

Quadro feminino (Open): Alemanha, África do Sul, Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Japão, Países Baixos, Suíça, Tailândia.

Quadro de quads (misto): África do Sul, Brasil, Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, Israel, Japão, Países Baixos, Turquia.

Quadro de juniores (misto): Argentina, Austrália, Brasil, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Japão, Países Baixos.

Formato

Todos os confrontos são compostos por dois encontros de singulares e um encontro de pares.

Quadro masculino: fase de grupos com quatro grupos de quatro equipas, dos quais os vencedores se apuram para as meias-finais (Grupo 1 vs. Grupo 4, Grupo 2 vs. Grupo 3). Os segundos, terceiros e quartos classificados defrontam-se, na mesma lógica, na discussão pelas posições 5-8, 9-12 e 13-16, respetivamente.

Quadro feminino: semelhante ao torneio masculino, mas com quatro grupos de três equipas e, por isso, 12 posições em jogo.

Quadro quads: fase de grupos com dois grupos de quatro equipas, dos quais os melhores classificados seguem para as meias-finais (1.º lugar Grupo 1 versus 2.º lugar Grupo 2, 2.º lugar Grupo 1 versus 1.º lugar Grupo 2). Os vencedores encontram-se na final, enquanto os derrotados jogam o encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares. Os terceiros e quartos classificados da fase de grupos enfrentam-se de forma cruzada na luta pelas posições 5-8, com os vencedores a discutirem os lugares 5-6 e os derrotados a lutarem pelas posições 7-8.

Quadro de juniores: semelhante à categoria quad, com a diferença a estar no apuramento das posições 5-8: aqui, os terceiros classificados lutam diretamente pelo quinto lugar e os quartos classificados pela sétima posição.