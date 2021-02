Vila Real de Santo António é «Município Amigo do Desporto»

Atribuição do prémio decorre da adesão de VRSA ao programa «Municípios Amigos do Desporto».

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) foi distinguida, esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, com o galardão de «Município Amigo do Desporto 2020», que reconhece «as boas práticas implementadas pela autarquia no âmbito da promoção da atividade física e no desenvolvimento desportivo».

A atribuição do prémio decorre da adesão de VRSA ao programa «Municípios Amigos do Desporto», que tem como missão monitorizar, reconhecer, divulgar e desenvolver estratégias que potenciem o exercício físico regular.

O programa está assente em três pilares: a partilha de boas práticas, a formação e o reconhecimento nacional. Possui abrangência de âmbito nacional, congregando autarquias de todos os distritos e das duas regiões autónomas.

Neste momento, integram o projeto, no distrito de Faro, os municípios de Albufeira, Alcoutim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Portimão, Silves, Tavira e VRSA.

Recorde-se que os «Município Amigos do Desporto» têm como missão implementar, em conjunto com os parceiros estratégicos, uma série de eventos que promovam a prática de atividade física regular, potenciem os diferentes níveis de rendimento desportivo e fomentem a inclusão e a responsabilidade social.