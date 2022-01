Vila do Bispo vai patrocinar atleta de duatlo e BTT Nuno Rocha

Município de Vila do Bispo celebra contrato de patrocínio com Nuno Rocha, atleta de Duatlo e BTT.

A presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, procedeu, ontem, dia 20 de janeiro, à assinatura de um contrato de patrocínio com o atleta Nuno Rocha que tem como objetivo apoiar a sua participação nas modalidades de duatlo e BTT, no corrente ano.

Neste âmbito a autarquia atribui um apoio no valor de 2.000 euros ao desportista e em contrapartida o mesmo fica obrigado a inserir o logótipo do município na bicicleta e/ ou no equipamento usado durante as provas, bem como a fazer referência ao apoio nas ações de comunicação com os media.

Nuno Rocha, que tem conquistados vários títulos a nível regional na modalidade de duatlo, este ano o prevê participar em provas de Duatlo Cross e Estrada regionais e nacionais e também no campeonato da Andaluzia.

Na vertente de BTT marcará presença em provas regionais. O atleta marcará, também, presença em dois eventos internacionais um deles organizado em Portugal, o World Firefighters Games (Campeonato do Mundo para Bombeiros) e o outro na Holanda, o World Police & Fire Games (Campeonato do Mundo para Forças Policiais e Bombeiros).