Vila do Bispo apoia atleta de windsurf Carlos Clímaco com 1000 euros

Desportista fará referência ao município nos seus equipamentos e declarações.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo, na pessoa da sua presidente Rute Silva, assinou na sexta-feira, dia 29 de abril, um contrato de patrocínio com Carlos Clímaco, atleta de Windsurf que será apoiado pelo município nas suas provas desportivas ao longo de 2022.

A assinatura deste documento representa a atribuição de um apoio financeiro no montante de 1000 euros, «valor que representa um contributo na comparticipação das despesas do atleta e contribuirá na melhoria das condições da sua participação nas provas que irão decorrer ao longo do ano», afirma a autarquia.

Como contrapartida deste apoio, Carlos Clímaco terá de inserir o logótipo do município no equipamento e/ou no vestuário usado durante as provas, fazendo também referência ao apoio nas ações de comunicação com os media.

Em 2022, o atleta irá participar numa prova em Gruissan, França, denominada DefiWind, iniciativa que irá decorrer de 26 a 29 de maio e que conta com cerca de 1300 participantes, provenientes de 35 países.

Carlos Clímaco já participou nesta prova em 2018 e 2019, tendo conquistado dois pódios (2º e 3º lugares) no escalão de veteranos, feito inédito alcançado por atletas portugueses ao longo dos 20 anos de existência da competição.