VIII Semana Europeia do Desporto terminou em festa em Olhão

A Semana Europeia do Desporto teve o seu culminar de atividades numa festa realizada em Olhão, que uniu 42 modalidades desportivas.

A Festa de Encerramento da VIII Semana Europeia do Desporto, que este ano decorreu entre os dias 23 e 30 de setembro, juntou no Jardim Pescador Olhanense mais de um milhar de participantes na passada sexta-feira, dia 30.

Numa parceria entre o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) do Algarve, o município de Olhão, a Junta de Freguesia de Olhão, as associações de modalidades e os clubes desportivos, foram 42 as modalidades desportivas que estiveram presentes a incentivar à prática de exercício físico.

António Miguel Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão; Selene Martinho, vice-presidente do IPDJ; João Evaristo, vereador do Desporto, e Custódio Moreno, diretor regional do IPDJ Algarve, foram os anfitriões responsáveis por dar as boas-vindas ao evento desportivo, «manifestando uma enorme satisfação pela presença de todos, espelho da força e dinamismo do desporto no Algarve».

Em representação dos atletas, Aurora Cunha e Ana Cabecinha discursaram, seguindo-se Manuel Cajuda e Paulo Murta, em nome dos treinadores.

Por fim, Reinaldo Teixeira e Ricardo José representaram os dirigentes das associações de modalidades.

Marcaram ainda presença atletas olímpicos, campeões mundiais, Associação de Municípios do Algarve (AMAL), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Direção Regional de Educação (DGEST) do Algarve, Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Marítima.

Recorde-se que a Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa da Comissão Europeia, que visa promover a prática de desporto e atividade física, bem como sensibilizar para as vantagens de ambos.

Trata-se de um acontecimento à escala europeia, com atividades que decorrem em vários países, sendo que na edição deste ano somaram-se quase 200 iniciativas em todos os concelhos.