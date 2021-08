Vice-Campeã Olímpica Patrícia Mamona realiza estágio em Lagoa

Depois de ter vencido a medalha de Prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em Triplo Salto, Patrícia Mamona foi recebida na Câmara Municipal e irá estagiar até dia 16 de agosto em Lagoa.

Patrícia Mamona, atleta de top mundial, atual Medalha de Prata nos Jogos Olímpicos e atual Campeã da Europa em pista coberta escolheu Lagoa para estagiar, entre os dias 06 e 16 de agosto, no Estádio da Bela Vista.

Chegou ao concelho de Lagoa no sábado passado, acompanhada do seu treinador, José Uva, para realizar o plano de recuperação dos Jogos Olímpicos e para começar a preparar os mundiais de atletismo do próximo ano.

As boas condições das infraestruturas voltaram a pesar na escolha da atleta que neste momento já está a trabalhar no ginásio, mas também a cumprir com um plano de preparação na relva sintética e natural.

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, fez questão de receber a atleta e o seu treinador, na passada segunda-feira, no edifício da Câmara Municipal de Lagoa.

O autarca deu-lhes os parabéns pela conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos, e agradeceu a escolha de Lagoa para estagiar.

A dupla ficou ainda a conhecer a intervenção que o município de Lagoa irá realizar na pista de atletismo do Estádio da Bela Vista, substituindo-a por uma nova e com a colocação de rampas e escadas com piso sintético, um projeto inovador por estar inserido dentro do estádio, e por não existir em Portugal atualmente.

«É uma enorme honra para nós podermos ter a estagiar, em Lagoa, a Patrícia Mamona, a atual Medalha de Prata Olímpica. É um sinal que a estratégia de desenvolvimento desportivo traçado pelo atual executivo está a dar frutos e que Lagoa reforça o estatuto de um destino desportivo de eleição», considerou Luis Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.