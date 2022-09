Vencedores da Supertaça do Algarve de Futsal agraciados em Albufeira

Albufeira entregou a Medalha da Cidade aos vencedores da Supertaça do Algarve de Futsal.

O Albufeira Futsal Clube venceu a Supertaça do Algarve de Futsal, no dia 27 de agosto, após bater o Louletano por 4-2, num jogo disputado no Portimão Arena.

Depois de se ter sagrado vencedor da Taça do Algarve nas mais recentes edições das provas, este título veio coroar o mérito da equipa albufeirense, razão pela qual a autarquia prestou-lhes homenagem no passado sábado, no Salão Nobre.

Refira-se que a Supertaça do Algarve de Futsal da época desportiva 2022/2023 integrou o programa do Record International Masters Futsal, o melhor torneio do mundo da modalidade de futsal, que se realizou nos dias 27 e 28 de agosto, com as participações de FC Barcelona, Sporting CP, SL Benfica e Movistar Inter FS.

Recebidos pelo executivo, os atletas e elementos técnicos do Albufeira Futsal Clube receberam a Medalha da Cidade, numa cerimónia ocorrida no passado sábado, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, que teve por objetivo dizer «do orgulho que Albufeira sente nestes campeões», segundo palavras do presidente da Câmara, José Carlos Rolo.

O autarca referiu ainda o bom exemplo que esta equipa dá aos mais jovens, «pois não há conhecimento de que qualquer jovem que invista o seu tempo no Desporto tenha um mau resultado escolar, muito pelo contrário».

Por seu turno, o Vice-presidente e responsável pelo pelouro do Desporto, Cristiano Cabrita, reforçou que o presente Executiva estará sempre pronto a apoiar a equipa, formulando votos de que os títulos continuem a somar-se para esta equipa.

O presidente do clube, Carlos Gabriel agradeceu todo o apoio «da Câmara Municipal de Albufeira, sem a qual não conseguiríamos chegar a este patamar».

A Câmara Municipal de Albufeira apoia este e outros clubes do concelho, através de um Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, que para além da comparticipação financeira contempla ainda apoio logístico nas atividades, cedência de infraestruturas desportivas e disponibilização de transporte.

Além do Albufeira Futsal Clube, outras equipas têm sido reconhecidas com a Medalha da Cidade pelo Executivo Municipal, como é o caso do FC de Ferreiras (campeão da 1.ª divisão de futebol Distrital de Seniores, garantindo a subida de divisão para o Campeonato de Portugal) e do CBA – Clube de Basquete de Albufeira (2.º lugar do Campeonato Nacional de Basquetebol da 2.ª divisão Zona Sul (CNB2) e subiram de divisão para o Campeonato Nacional de basquetebol da 1.ª divisão CNB1).