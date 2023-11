União Sambrasense lança Boccia em São Brás de Alportel

União Sambrasense apoia a inclusão e lança Boccia, eleita como modalidade Paralímpica, em São Brás de Alportel.

José Eduardo, Sandra, Madalena, Fábio, João Pedro e Raul, são um grupo de amigos que, em conjunto com os seus pais, juntavam-se para, de forma informal, jogarem Boccia, em São Brás de Alportel.

Este é um jogo de cariz universal totalmente adaptável a qualquer atleta e que já foi eleito como modalidade Paralímpica.

A força de vontade deste grupo cativou a União Sambrasense que ouviu o ~«apelo e pedido de auxílio e colaboração, ao demonstrarem a vontade de poderem competir com outros atletas, o que seria necessário a sua filiação».

Um apelo que mereceu resposta, tendo sido inclusive referido pelo presidente da União Desportiva e Recreativa Sambrasense (UDRS), Bruno Sousa Costa, numa reunião com os atletas que «o clube tem a obrigação moral e dever social de apoiar estas modalidades integrativas, demonstrando a sua abrangência».

Na verdade, «esta era a componente social que faltava, muito nos orgulha enquanto coletividade por ter mais este núcleo desportivo, esta é uma das formas de promover a inclusão, abrindo portas para que todos os queiram praticar este desporto, incentivando os hábitos saudáveis, a socialização e o convívio».

«Sentimo-nos mais preenchidos com a formalização desta nova modalidade, que aliado ao Basquetebol começou a dar novos passos, revelamos a dinâmica empreendida e a ligação de sempre deste grande clube à nossa comunidade local», diz ainda Bruno Sousa Costa.

Após algumas reuniões e encontros com os atletas e os seus pais, a UDRS, decide avançar com a filiação do clube na Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto (PCAND), ao dia 30 de outubro, acolhendo mais uma modalidade e pela primeira vez na história do clube. Uma modalidade, acessível a todos, inclusive para atletas portadores de mobilidade reduzida.

O primeiro treino oficial, com os novos atletas da União Sambrasense a envergar os polos verdes teve lugar nas instalações da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, no dia 6 de novembro.

«Este é mais um desafio que a UDRS encara com naturalidade, sem medo e com muito orgulho, continuando a defender os valores do clube e dando a oportunidade a estes atletas de vestirem as nossas cores bem como dar mais valor ao nosso clube com tudo o que têm para nos ensinar», diz o responsável.

A equipa treina num espaço cedido por aquela autarquia e está disponível para receber novos atletas ou visitas à segunda-feira (das 19h00 às 21h00), terça-feira e sextas-feiras às 14h30 na Junta de Freguesia.

«É com grande agrado que comunicamos a todos os sócios e amigos, que temos mais uma modalidade no nosso clube e que continuamos a apoiar o desporto e a ampliar os horizontes da União, criando um lugar para todos», remata o presidente da União Sambrasense.