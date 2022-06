União das Freguesias de Faro organizou torneio de minibasquetebol

Iniciativa juntou cerca de 400 participantes.

A União das Freguesias de Faro voltou a organizar, no dia 10 de junho, sexta-feira, um torneio de comemoração do Dia do Minibasquetebol, numa parceria com a Associação de Basquetebol do Algarve, o Clube de Futebol «Os Bonjoanenses» Faro e o Sporting Clube Farense, com o apoio do município de Faro.

Este torneio visou «fomentar o desporto junto dos mais jovens e promover a modalidade», trazendo a Faro equipas de todos o Algarve, com representação nos escalões de mini 8, mini 10 e mini 12. Os jogos decorreram nos Pavilhões do S.C. Farense, Municipal da Penha e Municipal D. Afonso III.

Os jovens contaram ainda com atividades paralelas que foram dinamizadas pelo Clube de Petanca de Faro, Associação Humanitária de Bombeiros de Faro – Cruz Lusa e pela Nutricionista da União das Freguesias de Faro.

Para terminar o dia, os cerca de 400 participantes, entre atletas e equipas técnicas, desfilaram pela baixa da cidade, juntando-se na escadaria da Sé de Faro, onde alguns clubes foram distinguidos.