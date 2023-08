Ultra Trilhos da Rocha da Pena «embalou» atletas pelo calor

Prova Ultra Trilhos da Rocha da Pena, desde há muito conhecida como «a corrida mais quente do ano», realizou-se a 6 de agosto.

Num dos dias com temperaturas mais elevadas deste ano, foram mais de cinco centenas de atletas a responder ao repto de participarem na prova Ultra Trilhos da Rocha da Pena, desde há muito conhecida como «a corrida mais quente do ano».

Este evento de trail running realiza-se exclusivamente por trilhos na serra e barrocal de Loulé, no território do aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira, que pretende valorizar e promover, também, através do desporto.

Como já é habitual, à complexidade natural do terreno, acresce a dificuldade do calor, este ano com as temperaturas acima dos 40 graus a representaram um desafio extra para os atletas de todo o país e de 15 nacionalidades diferentes presentes nesta nona edição do UTRP, que como habitualmente contou com três distâncias em disputa: 49, 25 e 16 quilómetros (km).

Os primeiros a cortarem a meta na distância de ultra trail – porque vencedores são-no sempre todos os participantes – foram André Duarte (5h11m05s) e Rebeca Branco (6h52min29seg), enquanto o trail médio foi conquistado por Roberto Baião (2h18m38s) e Fátima Buchas (2h47m31s) e o trail curto por Tiago Romão (1h12m05s) e Patrícia Serafim (1h41m09s).

A prova serviu também para decidir o título de campeões regionais de Trail Ultra da Associação de Atletismo do Algarve, conquistado por André Darte e Mariana Silva.