TRITON: Portimão acolhe prova que junta triatlo, natação, ciclismo e corrida

TRITON: Portimão acolhe prova do novo circuito internacional que junta triatlo, natação, ciclismo e corrida, de 28 a 30 de outubro.

Portimão vai receber a primeira prova do evento de três dias do TRITON, um novo circuito internacional, multi-desportivo, baseado nas disciplinas do triatlo, natação, ciclismo e corrida, nos dias 28 a 30 de outubro.

Todo o evento será filmado e transmitido para milhares de casas em todo mundo através da agência ICARUS.

Este é um evento que conta com um projeto especial de responsabilidade ambiental do TRITON que juntamente com a EMARP, tem como principais objetivos evitar o desperdício de água e promover o consumo de água potável, diminuir ou eliminar completamente o uso de plásticos nestes dias de prova e contribuir para comportamentos responsáveis de todos, através do exemplo dado aos e pelos participantes.

A ida da prova para Portimão é uma aposta estratégica para a organização, que pretende criar nesta cidade o hábito da prática da modalidade atraindo atletas de todo o mundo para treinarem durante várias alturas do ano como forma de preparação para a prova.

A prova tem como característica principal somar os tempos dos três dias para apurar os vencedores de cada distância.

A diferença em relação às restantes provas é que no TRITON os atletas partem três vezes juntos, uma vez a cada dia e em cada prova, facto inédito e sem paralelo.

O TRITON de Portimão vai contar com três distâncias:

TRITON SHORT 1,5 km natação, 30 km ciclismo e 9 km corrida;

TRITON MIDDLE 3,0 km natação, 60 km ciclismo e 18 km corrida;

TRITON FULL 4,5 km natação, 90 km ciclismo e 27 km corrida

O TRITON de Portimão é no formato de prova aberta, com profissionais a amadores, e qualquer um se pode inscrever. Pode-se participar a título coletivo ou individual, tendo de se escolher uma distância: curta, média ou longa, com a opção de se poder competir em todas ou apenas uma ou duas disciplinas.

O TRITON é um evento da Associação LOFF – LEAVE ONLY FRIENDS AND FOOTPRINTS, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão e em parceria com a Marina de Portimão, o Autódromo Internacional de Portimão, o Grupo Pestana, a EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, a TRY Portugal, a 226ers, a Ontri e a Visacar.

Programa

28 de outubro

Praia Três Irmãos, Alvor (em frente ao restaurante Atlântida)

Limite de inscrições: 50

14h30 – Prova Kids & Parents (100m de natação + 100 m de corrida na areia);

15h30 – Prova TRITON (1.5 km natação – 3.0 km natação – 4.5 km natação na modalidade;

17h30 – Prova Sunset Run (3.0 km, aberta a todos, inscrições gratuitas no local e no dia a partir do meio-dia).

29 de outubro

Partida no Autódromo Internacional do Algarve, meta no Kartódromo

09h00 – Prova TRITON de Ciclismo TRITON (TRITON SHORT 30km / TRITON MIDDLE 60km / TRITON FULL 90km).

30 de outubro

Partida e meta na Marina de Portimão, junto à Praia da Rocha

09h00 – Provas TRITON Corrida (TRITON SHORT 9km / TRITON MIDDLE 18km / TRITON FULL 27km).