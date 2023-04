A 18.ª edição do Torneio de Patinagem de Velocidade «Terras do Infante» volta a «rolar» em Lagos, de 14 a 16 de abril.

A 18.ª edição da prova integrando a etapa da Taça da Europa, decorre de 14 a 16 de abril.

Com organização do Roller Lagos Clube de Patinagem e apoio do município de Lagos, o torneio terá lugar na pista da Escola Secundária Júlio Dantas e Avenida dos Descobrimentos com a presença de alguns dos mais conceituados patinadores de velocidade internacionais.

A edição de 2023 da prova será a segunda de nove etapas da Taça da Europa, colocando Lagos no mapa da modalidade ao nível internacional.

Nos dias 14 e 15 de abril, durante todo o dia, as provas decorrerão na pista da ES Júlio Dantas, com a prova a ter o seu ponto alto na manhã de dia 16 com a Avenida dos Descobrimentos e estradas da cidade a servirem de palco para os mais de 350 patinadores oriundos de 21 países diferentes.

Entre os atletas candidatos à vitória, estarão presentes Jhoan Guzman (Espanha), multicampeão mundial e europeu, Ricardo Verdugo (Chile), medalhado em campeonatos mundiais e Jogos Pan-Americanos, Patxi Peula (Espanha), campeão europeu e mundial que já venceu o torneio Terras do Infante por cinco vezes, Pablo Serrano (Colômbia), campeão mundial júnior em 2022 e Manuel Taibo (Espanha), vice-campeão mundial júnior em 2022.

Do lado das mulheres, a prova contará com a participação de Aura Quintana (Colômbia), vencedora do torneio por duas vezes, Kelly Delgado (Colômbia), agora a competir como sénior depois de dominar na categoria de juniores no ano anterior, Fran Vanhoutte (Bélgica), uma das melhores fundistas mundiais e atual medalha de bronze na Maratona de Campeonatos Mundiais de 2022, Stien Vanhoutte (Bélgica), uma das melhores velocistas europeias, e Laura Lorenzatto (Itália), fundista medalhada em campeonatos europeus.

Os atletas portugueses também estarão bem representados na competição, destacando-se Miguel Bravo, a competir em casa depois de ficar em 4.º lugar nos World Games de 2022, Marco Lira, vice-campeão mundial júnior em 2021 (agora sénior), Afonso Silva , campeão europeu de estafetas e vice-campeão europeu individual no escalão juvenil em 2022, António Freitas, o melhor velocista português presente e João Branco, bronze no europeu de juniores em 2022.

As mulheres portuguesas vão mostrar a sua força, estando em competição Jéssica Rodrigues, bicampeã europeia juvenil em 2022, Francisca Henriques, bicampeã europeia juvenil, e Andreia Canha, medalha europeia nos escalões jovens.

Para além da distinção, estarão em jogo prémios no valor de 1000 euros para os vencedores, femininos e masculinos, nas diferentes categorias (torneio, 100m e maratona).

A prova do dia 16 de abril (domingo) obrigará ao encerramento ao trânsito nalgumas vias da cidade, entre as 8h00 e as 13h00, nomeadamente na Avenida dos Descobrimentos, Praça do Infante, Rotunda do Continente, Rotunda de acesso à A22 e EN125 e Rotunda do Centro de Saúde. Consulte as condicionantes de trânsito em detalhe aqui.