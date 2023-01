Torneio de Padel solidário de Portimão apoiou instituições juvenis

Torneio de Padel solidário de Portimão angariou bens e fundos para instituições juvenis. Contou com 117 participantes.

A Matilha Padel Team organizou, no primeiro fim de semana do mês, o seu primeiro Torneio Solidário no Clube de Ténis e Padel de Portimão, com o objetivo de angariar bens para instituições que apoiam jovens.

O grupo informal de padel decidiu celebrar o seu 1.o aniversário de forma solidária e com excelentes resultados.

Foram angariados bens alimentares e produtos de higiene e limpeza no valor de cerca de 3.500 euros; 804 euros em numerário e ainda bastante roupa e brinquedos, igualmente repartidos pelo Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA – Portimão), e pelo Lar de Crianças Bom Samaritano.

A Matilha Padel Team recebe também, durante o evento, uma elevada quantidade de material reciclável (tampas, rolhas, caricas) para entregar à Espiral de Vontades, em Monchique.

A Associação Teia D’Impulsos juntou-se à causa, enquanto parceira, identificando as instituições a apoiar e fazendo a ligação entre si.

«Acreditamos na continuação destas iniciativas»

O Torneio contou com 117 participantes que, divididos por equipas formadas em sorteio, competiram nas categorias masculinos (40 duplas) e mistos (30 duplas).

Este formato de sorteio «é uma das características que definem o nosso grupo e que promovem o desportivismo e a aceitação por parte de todos os elementos», segundo os organizadores.

Nos masculinos venceu a dupla Rui Mariano e António Sá Júnior, enquanto nos mistos se destacaram Fiona Butler e Miguel Marreiros.

Ainda assim, a organização não duvida de que «os grandes vencedores foram todos aqueles que contribuíram de forma fantástica, superando todas as expetativas e levando-nos a acreditar na continuação desta iniciativas».