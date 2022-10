Taça de Portugal de Kayak Polo disputada pela primeira vez em Portimão

Portimão irá receber, pela primeira vez, a Taça de Portugal de Kayak Polo, nos dias 29 e 30 de outubro.

Portimão irá receber, pela primeira vez, a Taça de Portugal de Kayak Polo, nos dias 29 e 30 de outubro, fruto da colaboração entre a Federação Portuguesa de Canoagem, o Conselho Nacional de Arbitragem, o Clube Naval de Portimão e a Câmara Municipal de Portimão.

Os clubes presentes na Taça de Portugal são o Clube Kayak Polo Barra Oeiras, Clube Fluvial de Coimbra, Clube Canoagem de Setúbal, Associação Náutica do Seixal e Clube Naval de Portimão.

No escalão absoluto, o clube de Coimbra contra com três equipas, o CKPB Oeiras com duas, Setúbal e Seixal com uma equipa cada.

São as melhores equipas do país e o Clube Fluvial de Coimbra pretende defender o título conquistado em 2019, o último ano em que houve Taça de Portugal, devido à pandemia de COVID-19

No escalão sub-16, competem duas equipas de Portimão, uma de Coimbra e uma do CKPB Oeiras.

Os jogos terão lugar junto à sede do Clube Naval de Portimão. No sábado, haverá jogos das 9 às 18 horas e, no domingo, das 9 às 16 horas, aproximadamente, com entrada livre.

Aliás, este será um fim de semana cheio de desporto na cidade do Arade.

O que é o Kayak Polo?

O kayak Polo é um jogo desportivo coletivo de contacto que se joga um pouco por todo o mundo, há mais de 30 anos. O objetivo do jogo, tal como na maioria dos jogos desportivos coletivos, é a marcação de golos na baliza adversária, que se encontra suspensa a dois metros acima da superfície da água. Os jogos são disputados em cinco contra cinco, em duas partes de 10 minutos cada, e são controlados por dois árbitros, um de cada lado da área de jogo.