«Swimrun Lagoa» disputa-se domingo ao longo da costa do concelho

Numa organização conjunta entre o município de Lagoa e a Swimrun Portugal, e depois da prova ter sido adiada no final do mês de outubro, a etapa «Swimrun Lagoa» realiza-se no próximo domingo, dia 14 de novembro, naquela que é «uma oportunidade única de descobrir e percorrer a deslumbrante costa do concelho» de Lagoa.

Iniciando-se na Ermida da Senhora da Rocha, os atletas irão percorrer inicialmente os trilhos do percurso dos 7 Vales Suspensos, eleito como o melhor destino de caminhadas da Europa, passando no final pelo Caminho dos Promontórios, com chegada à vila de Ferragudo, explica o município de Lagoa.

Ao longo do percurso, irão observar inúmeras falésias e arribas, formações rochosas esculpidas das mais variadas formas e ainda explorar várias praias e grutas, algumas cujo acesso só é possível por mar, como o caso da Gruta de Benagil, ou por túneis escavados pelo meio de algares (poços naturais que ligam a superfície das regiões calcárias às galerias subterrâneas), como a praia do Carvalho.

Swimrun é um desporto que surgiu em 2006, quando a prova «Otillo» (que significa de Ilha para Ilha) teve lugar pela primeira vez na Suécia. Esta nova modalidade resultou de uma aposta entre amigos, que abraçaram o desafio de correr ao longo das várias ilhas do Arquipélago de Estocolmo, nadando entre elas, numa distância total de 75 quilómetros, sendo que 10 quilómetros são de natação em águas abertas.

Envolve múltiplas transições entre a natação em águas abertas e a corrida, habitualmente em trilhos, com a particularidade de os participantes não mudarem de equipamento ao longo da prova. Os atletas correm com fatos de Neoprene adaptados especificamente para este desporto (menos denso nos braços e nas pernas permitindo uma melhor locomoção) ou com o fato tri-suit (vulgarmente usado no Triatlo). Outra opção viável é o uso de calções e t-shirt de compressão.

Podem ser obtidas mais informações sobre a prova aqui.