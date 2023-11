Sporting vence Farense e fica a um passo da final four da Taça da Liga

O Sporting venceu hoje o Farense por 4-2, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga de futebol.

No Estádio José Alvalade, um hat-trick de Gyökeres e um golo de Nuno Santos pintaram a goleada do Sporting sobre o Farense, que ainda reduziu por Mattheus Oliveira e Vítor Gonçalves, permitindo assim à formação de Rúben Amorim colocar-se na frente do Grupo C da Taça da Liga.

Aos verdes e brancos basta agora um empate frente ao Tondela para garantirem nova presença na final four da competição, na qual a época passada foram finalistas vencidos.

As duas equipas já se haviam defrontado esta temporada, para a I Liga, num triunfo suado do Sporting em Faro por 2-3, depois de os leões terem estado a vencer por 2-0.

Porém, neste novo confronto a contar para a Taça da Liga, a equipa sportinguista não concedeu grandes veleidades ao adversário graças a uma entrada pressionante na partida, aliada a uma forte dinâmica coletiva, e garantiu uma vantagem de duas bolas ao intervalo, apesar da reação algarvia na segunda parte.

Para além disso, contou, mais uma vez, com a veia goleadora de Gyökeres (leva 11 golos apontados com a camisola verde e branca) e com o ressurgimento de Trincão, que assistiu para o primeiro golo do sueco e sofreu a falta que deu o penálti para o 2-0.

Rúben Amorim fez sete mudanças em relação ao triunfo por 2-0 no Bessa, colocando Israel, St. Juste, Esgaio, Daniel Bragança, Nuno Santos, Trincão e Paulinho nos lugares de Adán, Coates, Catamo, Hjulmand, Morita (lesionado), Pedro Gonçalves e Edwards.

A grande novidade no onze sportinguista prendeu-se com a subida de Gonçalo Inácio para o meio campo, fazendo dupla com Daniel Bragança, aposta já experimentada por Rúben Amorim, e que voltou a ser bem desempenhada pelo defesa internacional português.

No Farense, José Mota manteve o mesmo ‘onze’ que venceu o Rio Ave (4-3) em Vila do Conde, mas certo é que a inoperância da equipa foi gritante durante toda a primeira parte

A entrada avassaladora do Sporting com forte reação à perda da bola não deixou o Farense respirar e foi sem surpresa que a equipa de Rúben Amorim chegou ao 1-0, aos 24 minutos, por Gyökeres, servido por Trincão, através de um remate cruzado.

Isto já depois de ter sido revertido um penálti a favor do Sporting, marcado inicialmente pelo árbitro Gustavo Correia, que depois de consultar o videoárbitro voltou atrás, mostrando cartão amarelo a Matheus Reis por simulação.

Aos 28 minutos, novo penálti para o Sporting, por carga de Cláudio Falcão sobre Trincão, permitiu a Gyökeres marcar o 2-0, com os ‘leões’ a manterem grande acutilância ofensiva até ao intervalo.

Na etapa complementar, o Farense ainda reentrou na discussão da partida, depois de marcar o 2-1 por Mattheus Oliveira, através de um remate fortíssimo de fora da área.

O médio voltou a mostrar-se muito inspirado frente à antiga equipa, ele que já havia marcado dois golos esta temporada no jogo da I Liga no Estádio São Luís.

Porém, o Sporting não perdeu intensidade coletiva e chegou rapidamente ao 3-1, por intermédio de Nuno Santos, num lance em que Ricardo Velho pareceu mal batido, com a bola rematada pelo extremo a passar por entre as pernas do guarda-redes do Farense.

Pouco depois voltou a aparecer Gyökeres no jogo. Valendo-se da grande capacidade física, o sueco chegou ao terceiro golo na sequência de um remate colocado à entrada da área, após uma arrancada desde a linha de meio campo.

Mesmo assim, o Farense voltou a ripostar, reduzindo para 4-2, aos 79 minutos através de um remate forte de Vítor Gonçalves.

O jogo da última e decisiva jornada do Grupo C, entre Tondela e Sporting, realiza-se a 23 de dezembro.