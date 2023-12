Sporting ‘acordou’ a tempo de ganhar em Portimão e passar o fim de ano na liderança

Os golos de Gyökeres e Paulinho na segunda parte permitiram hoje ao Sporting ganhar em casa do Portimonense, por 2-1.

Os golos de Gyökeres e Paulinho na segunda parte permitiram hoje ao Sporting ganhar em casa do Portimonense, por 2-1, e terminar o ano na liderança da I Liga portuguesa de futebol, no jogo de fecho da 15.ª jornada.

Depois de uma exibição pobre na primeira parte, em que não conseguiram furar a ‘muralha’ defensiva algarvia, os ‘leões’ melhoraram após o intervalo e abriram o marcador aos 59 minutos, por Gyökeres. Filipe Relvas ainda igualou, aos 69, mas Paulinho assinou o golo decisivo, aos 80.

O Sporting vai entrar em 2024 na liderança do campeonato, com 37 pontos, perseguido por Benfica (36), FC Porto (34) e Sporting de Braga (32), enquanto o Portimonense, que somou o quarto jogo seguido sem ganhar, ocupa a 15.ª posição, com 15.

O técnico Paulo Sérgio fez apenas uma mudança nos algarvios, em relação à derrota em casa do Moreirense (5-2), trocando o avançado Paulinho pelo central Alemão e colocando a equipa em ‘5-4-1’ em missão defensiva, com o habitual extremo Hélio Varela a jogar no centro do ataque.

Rúben Amorim, privado de vários habituais titulares, como os centrais Coates e Gonçalo Inácio e o médio Hjulmand, operou cinco alterações no Sporting face ao triunfo em Tondela (2-1), para a Taça da Liga. Em ‘3-4-3’, Pedro Gonçalves voltou ao meio-campo para fazer companhia a Morita e Paulinho regressou à titularidade no campeonato, mais de três meses depois.

Os primeiros minutos de jogo mostraram os ‘leões’ com muita bola – mais de 75% de posse à passagem do quarto de hora inicial –, mas sem criar desequilíbrios perante um Portimonense intencionalmente recuado, com um bloco de duas linhas e nove elementos a defender.

À exceção das ocasionais situações de bola parada, o Sporting raramente entrou na área dos algarvios, que aos 19 minutos ameaçaram com perigo: Adán desviou um centro perigoso de Gonçalo Costa e Guga, na recarga, atirou muito por cima no primeiro remate do encontro.

A primeira tentativa de golo dos ‘verde e brancos’ surgiu aos 22 minutos, com Nuno Santos a rematar de fora da área, muito por cima do alvo, enquanto do outro lado Carlinhos (23) também tentou de zona exterior, com a bola a sair perto do poste esquerdo.

Na fase final do primeiro tempo, depois de um livre direto de Carlinhos (36 minutos) que Adán afastou com os punhos, Nuno Santos tentou um cruzamento rasteiro perigoso a que nenhum colega correspondeu na área (43), enquanto Marcus Edwards atirou por cima nos descontos (45+1).

Sem oportunidades de golo, nem sequer remates enquadrados com a baliza de Vinicius Silvestre, o técnico do Sporting decidiu mexer ao intervalo, mas fê-lo apenas no setor defensivo, limitando-se a trocar o ‘amarelado’ Luís Neto por Eduardo Quaresma.

O ascendente ‘leonino’ manteve-se no arranque do segundo tempo, mas o alerta de Rúben Amorim no balneário trouxe mais dinâmica, gerando vários lances de perigo em que Paulinho se mostrou perdulário, pois podia ter feito melhor aos 49, 54 e 57 minutos.

O golo inaugural surgiu pouco depois, aos 59 minutos: Viktor Gyökeres fugiu a Relvas e desmarcou-se nas costas de Alemão, que falhou o corte a um cruzamento de Pedro Gonçalves, concretizando com um toque subtil de pé direito ‘na cara’ de Vinicius Silvestre.

O Portimonense, no seu primeiro assomo ofensivo do segundo tempo, aos 69 minutos, chegou ao empate, num cabeceamento de Filipe Relvas após livre de Gonçalo Costa à direita, e podia ter feito o 2-1, numa oportunidade flagrante desperdiçada por Hélio Varela (78).

Dois minutos depois (80), Paulinho fez o decisivo 2-1, num toque de calcanhar na sequência de cruzamento rasteiro de Morita, com a bola a desviar no pé de Alemão e a trair a ação do guarda-redes Vinicius Silvestre.

Até ao apito final, o Portimonense teve duas ocasiões flagrantes para igualar a partida – Hélio Varela, isolado, permitiu uma ‘mancha’ perfeita de Adán (85 minutos) e Carlinhos atirou às malhas superiores da baliza ‘leonina’ (90) –, enquanto Paulinho desperdiçou incrivelmente o 3-1 no quinto minuto de descontos, numa jogada construída por Gyökeres.

