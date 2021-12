Sobem para 10 as WorldTeams confirmadas na Volta ao Algarve

O pelotão da 48.ª Volta ao Algarve, corrida ProSeries que vai disputar-se entre 16 e 20 de fevereiro, continua a ganhar forma.

Depois de anunciadas as quatro primeiras equipas do ranking mundial de 2021, sobe agora para dez o número de coletivos de primeira divisão internacional com presença confirmada na prova portuguesa.

Do Cazaquistão chega a Astana Qazaqstan Team para a décima participação numa corrida que já venceu em 2009 e 2010, por Alberto Contador, e na qual é sempre protagonista como o comprova o triunfo no alto do Malhão e o terceiro lugar final de Miguel Ángel López, na anterior participação da equipa, em 2020.

A alemã Bora-hansgrohe, que conquistou o segundo lugar da geral de 2020 por intermédio de Maximilian Schachmann, competirá pelo nono ano consecutivo na Volta ao Algarve. A francesa Cofidis, que tem nas fileiras o português André Carvalho, está de regresso para a 12.ª participação na corrida.

Também de França chega a Groupama-FDJ, que fará a sétima participação consecutiva num total de treze presenças no Algarve, onde já conquistou cinco etapas. A belga Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, no segundo ano como WorldTeam, mantém a Volta ao Algarve no calendário, assinando a sexta participação consecutiva num total de oito presenças na competição.

Outra formação assídua na prova do Sul de Portugal é a estadunidense Trek-Segafredo, que cumprirá em 2022 a sexta participação na Volta ao Algarve, onde tem apresentado os melhores corredores e já venceu o contrarrelógio, em 2016, com Fabian Cancellara.

Estes seis coletivos juntam-se às quatro melhores equipas do ranking mundial, anteriormente anunciadas: Quick-Step Alpha Vinyl Team (BEL), INEOS Grenadiers (GBR), Jumbo-Visma (NED) e UAE Team Emirates (UAE).

Estão também confirmadas cinco ProTeams, segundo informou a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Entre as quais as duas mais cotadas no ranking mundial por equipas e que, por isso, serão convidadas para todas as corridas WorldTour de 2022, a belga Alpecin-Fenix e a francesa Team Arkéa-Samsic. Irão juntar-se a estas as espanholas Caja Rural-Seguros RGA e Euskaltel-Euskadi, assim como a estadunidense Human Powered Health.