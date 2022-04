«Silves Tour» desafia famílias a fazer exercício e ajudar a APEXA

Programa do evento contempla também atividades ligadas ao Dia da Mãe.

A 12ª edição do Silves Tour está marcada para o dia 1 de maio, a partir das 9h30, com partida do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, estando incluída no evento uma campanha sob o mote «#Eu Ajudo!», que terá como objetivo angariar verbas para apoiar a APEXA – Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve.

Criada pela autarquia para angariar todos os anos fundos de apoio a uma instituição com relevante intervenção social no concelho, esta campanha consiste nesta edição na venda de uma t-shirt com o custo de cinco euros para adulto e três euros para criança, que poderá ser adquirida a partir do dia 18 de abril, em diversos pontos do concelho: no Complexo de Piscinas Municipais de Silves, nos pavilhões desportivos do concelho, nas juntas de freguesia do concelho e na sede da APEXA.

O Silves Tour é uma atividade que permite que participantes de todas as idades se reúnam para a prática de atividade física, seja ela realizada a pé ou de bicicleta.

Por o dia 1 de maio ser também Dia da Mãe, estará associada ao evento a «Mini Mamã», com um programa diversificado de atividades para toda a família.

A intervenção da APEXA abrange a população infanto-juvenil, proveniente de contextos familiares e sociais mais vulneráveis e que revelam maiores dificuldades de integração social.

Programa completo do evento:

Silves Tour:

08h30 – Abertura do Secretariado;

09h15 – Cerimónia de entrega do cheque;

09h20 – Aquecimento;

09h25 – Partida Bicicleta/BTT;

09h30 – Partida Marcha e Corrida;

09h35- Partida Marcha da Mini Mamã.

Espaço Mini Mamã:

10h00 – Jogos Tradicionais;

10h15 – Aulas de Grupo.