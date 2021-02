Silves recebe galardão de «Município Amigo do Desporto»

Distinção é entregue ao município de Silves pelo 3º ano consecutivo.

A Câmara Municipal de Silves voltou a receber a distinção «Município Amigo do Desporto», conferida pela APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão do Desporto e pela plataforma Cidade Social.

A distinção foi entregue à presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, pelas mãos do presidente da APOGESD, Pedro Mortágua Soares, e reconhece, pelo terceiro ano consecutivo, «as boas práticas e a intervenção da autarquia no desenvolvimento desportivo, nos resultados obtidos e na adoção de processos de melhoria contínua do município».

O programa «Município Amigo do Desporto» constitui um grupo de boas práticas de benchmarking e de formação em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo, assim como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses.

A atribuição deste galardão é efetuada mediante a avaliação de diversos parâmetros como a organização, o planeamento desportivo, a dimensão económica, as instalações e as organizações desportivas existentes.

São ainda avaliados os eventos de atividade física, desportivos e de formação, os programas de atividade física e desportivos, as estratégias e práticas de promoção da sustentabilidade ecológica e da eficiência energética, as práticas de desporto solidário e a promoção da ética desportiva e dos valores, as parcerias existentes, a realidade desportiva e de prática regular de atividade física, o cumprimento da legislação e a implementação de estratégias de marketing, comunicação e inovação.

A Câmara Municipal de Silves congratula-se «pelo reconhecimento recebido, que é uma vitória não só da autarquia, como dos seus técnicos, munícipes e comunidade em geral».

Silves junta-se, assim, aos municípios de Alcoutim e Vila Real de Santo António.