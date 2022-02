Silves organiza Marcha dos Namorados com dois percursos à escolha

Iniciativa integrada na 6ª Mostra Silves Capital da Laranja.

A Câmara Municipal de Silves volta a promover a Marcha dos Namorados, através do seu setor de Desporto, no domingo, dia 20 de fevereiro, às 10h00.

Esta iniciativa, que visa a promoção da atividade física junto de toda a população, integra o programa da 6ª Mostra Silves Capital da Laranja e tem como local de concentração e partida a zona da FISSUL.

Tendo a condição física e preferência dos participantes, existem dois percursos à escolha: um de 5,4 quilómetros, com grau de dificuldade baixo, totalmente urbano e outro de 10,2 quilómetros, com grau de dificuldade médio, a realizar em zona urbana e serra.

Ambos os percursos terminam junto ao edifício da FISSUL, local onde decorrerá a 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja.

As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas online, aqui, ou em alternativa junto do setor de Desporto (localizado no complexo das Piscinas Municipais de Silves) através do telefone 282 440 270, do endereço de correio eletrónico e nas Juntas de Freguesia do concelho, onde os interessados também poderão inscrever-se para reservar o seu lugar nos autocarros que a Câmara Municipal de Silves irá disponibilizar neste dia (lugares limitados).

As inscrições também poderão ser efetuadas no próprio dia, no local, até meia hora antes do início da atividade.

Na sequência da campanha «Lixo Zero 0 – ambiente 100», promovida pela Câmara de Silves, é pedido a cada participante «que traga a sua garrafa/cantil para que, durante a prova, a organização possa enchê-la».

A Marcha dos Namorados conta com a parceria do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, Programa Nacional de Marcha e Corrida, Plano Nacional de Ética no Desporto, Plano Nacional de Desporto para Todos e com o apoio do Agrupamento de Escolas de Silves, das Frutas Martinho, dos Bombeiros Voluntários de Silves e da GNR.