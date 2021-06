Silva Fonseca dominou fim de semana de BMX em Portimão

Silva Fonseca (Abs BMX) dominou por completo a primeira e a segunda prova da Taça de Portugal de BMX, que terminou no domingo, 6 de junho, no Parque da Juventude de Portimão.

Silva Fonseca não deu qualquer hipótese aos adversários na abertura da Taça de Portugal de BMX e venceu as duas provas que decorreram neste domingo, estando agora no comando do ranking, à frente de Kayo Camilo (Linda a Pastora Sporting Clube) e Renato Silva (Team BMX Quarteira).

Na primeira prova, o corredor júnior da Abs BMX, terminou na frente de Kayo Camilo e Jaime Airosa (Bmx Águias de S.Gabriel Best Point). Na segunda prova pontuável para a Taça de Portugal, tornou a liderar, com Renato Silva (Team BMX Quarteira) a terminar na segunda posição e Miguel Gaboleiro (Bmx Águias de S.Gabriel Best Point) em terceiro.

Após as duas provas que inauguraram a Taça de Portugal de BMX, na categoria de Femininas +15, Rita Xufre (Núcleo Bicross de Setúbal/knowledge inside) é a líder e em Femininas 13-14 é Leonor Carvalho (Núcleo Bicross de Setúbal/knowledge inside) a comandar o ranking geral.

Na categoria Cruiser +40 foi Paulo Domingues (Individual) a colocar-se na frente do ranking e em Cruiser 30/39 foi João Fidalgo (AEBTT Rio/Mr.Print).

Em Masters Masculinos, Carlos Rosado (CBP-Clube Bicross de Portimão) é o líder do ranking, em Cadetes Masculinos é Bernardo Rocha (AEBTT Rio/Mr.Print) e na categoria Escola/Juvenil foi André Ribeiro (CBP-Clube Bicross de Portimão) a colocar-se no comando.

No ranking de equipas foi a CBP-Clube Bicross de Portimão a dominar o fim de semana em casa.