Semana Europeia do Desporto encerra amanhã em Tavira

Momento conta com a presença de vários atletas e entidades desportivas.

O encerramento da VII edição da Semana Europeia de Desporto, que se comemora entre os dias 23 a 30 de setembro, decorre amanhã, quinta-feira, dia 30 de setembro, na Praça da República e no Jardim do Coreto, em Tavira, entre as 17h30 e as 20h00.

Nesse sentido, num total de mais de duas dezenas de modalidades desportivas, a população é convidada a usufruir de diversas atividades, numa tarde inteiramente dedicada a promover o desporto e a vida saudável, onde se esperam mais de 400 participantes.

O presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, a presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Martins, e o diretor regional do Algarve do IPDJ, Custódio Moreno, irão receber os convidados e participantes a partir das 17h30, oriundos de associações e clubes desportivos, escolas, autarquias, centros municipais de marcha e corrida, ginásios e grupos informais ligados ao desporto.

Às 18h30, os anfitriões do evento subirão ao palco para dar as boas‑vindas, acompanhados por vários embaixadores BeActive como o ciclista David Livramento, a judoca Joana Santos, os treinadores Luís Conceição, Paulo Murta e Vidal Fitas, e Ezequiel Canário e Ana Cabecinha, atletas olímpicos, entre outros.

Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia, coordenada em Portugal pelo IPDJ, contando com o apoio da Câmara Municipal de Tavira, de associações regionais de modalidades desportivas e associações e clubes desportivos locais. A Semana Europeia de Desporto decorre, em simultâneo, em 45 países europeus.