Seleção Nacional Sub21 enfrenta Chéquia e Japão em Portimão

A Seleção Nacional Sub21 vai realizar duas partidas de preparação para o Campeonato da Europa Geórgia/Roménia 2023 no Estádio Municipal de Portimão.

A Seleção Nacional Sub21 vai realizar duas partidas de preparação para o Campeonato da Europa Geórgia/Roménia 2023 frente às congéneres da Chéquia e do Japão, no Estádio Municipal de Portimão, nos dias 18 e 22 de novembro, respetivamente. Ambas as partidas têm início agendado para as 19h15.

Reinaldo Teixeira, presidente da Direção da Associação de Futebol do Algarve, interpreta esta escolha da Federação Portuguesa de Futebol como um reconhecimento merecido aos algarvios.

«Para o Algarve volta a ser um orgulho receber um estágio e acolher dois jogos da Seleção Nacional Sub21, algo que já vem sendo habitual ao longo dos anos. A região tem sido muitas vezes escolhida pela Federação Portuguesa de Futebol e desta vez novamente para uma etapa tão importante como é a preparação para o Campeonato da Europa. Sem dúvida que todos os nossos agentes desportivos e, em particular, os jovens atletas dos clubes algarvios merecem estas oportunidades para assistirem, ao vivo, aos melhores atletas nacionais desta geração em ação».

«Aproveitamos para realçar a disponibilidade, mais uma vez, da Câmara Municipal de Portimão, dos dirigentes do Portimonense Futebol SAD, dos seus parceiros e de outras entidades envolvidas. Que sejam dois bonitos espetáculos com casa cheia», diz.

«Cada vez mais a nossa região tem sido a eleita por equipas que participam nos principais campeonatos a nível mundial, o que prova bem a reconhecida qualidade do Algarve. Neste caso concreto, agradecemos à Federação pela preferência e enaltecemos todos aqueles que colaboraram para que estes dois importantes jogos sejam uma realidade. Quanto à Associação de Futebol do Algarve, contem, como sempre, com total empenho e dedicação para contribuir para o sucesso dos eventos».

Já Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, salienta o orgulho por poder receber novamente a seleção e apela à presença de público em ambos os jogos.

«É com indisfarçado orgulho que Portimão volta a ter a honra de ser palco de dois jogos de preparação da seleção nacional Sub-21, rumo ao Europeu 2023. Estou certa que a reiterada confiança depositada pela Federação Portuguesa de Futebol no Estádio Municipal de Portimão se deve às excelentes infraestruturas deste equipamento, nomeadamente ao nível do relvado, um dos melhores do país».

E, acrescenta a autarca, «apesar de serem encontros particulares, também estou segura que os jogos contra a Chéquia, a 18 de novembro, e o Japão, quatro dias depois, serão bastante competitivos, na esteira da elevada qualidade que caracteriza as formações orientada pelo técnico Rui Jorge, que tem ao dispor um lote de jovens de grande talento e que nos dá todas as garantias para o futuro da Equipa das Quinas. Por tudo isto, tenho a certeza que os portimonenses honrarão os seus pergaminhos e, como bons anfitriões que são, encherão as bancadas do estádio com o seu apoio entusiástico e incondicional».

Destaque, nesta dupla jornada de preparação, para um facto histórico: será a primeira vez que as seleções sub-21 de Portugal e do Japão se vão defrontar.

A formação orientada por Rui Jorge encara, desta forma, mais dois adversários num ciclo preparatório que se iniciou com um triunfo diante da Geórgia, por 4-1.

Recorde-se que Portugal vai enfrentar as congéneres da Geórgia, da Bélgica e dos Países Baixos no grupo A do Europeu 2023.