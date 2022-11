A Seleção Nacional de Futsal vai defrontar a Lituânia, dia 9, em Loulé, em jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo 2024.

A Seleção Nacional de Futsal vai defrontar a Lituânia, na quarta-feira, dia 9, a partir das 20h30, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, em jogo da terceira ronda do Grupo 4 de qualificação para o Campeonato do Mundo 2024.

Depois de duas vitórias (frente a Bielorrússia e Lituânia), a Equipa das Quinas lidera o agrupamento com seis pontos. Lituânia e Bielorrússia, que somam um jogo cada e que se enfrentam por duas vezes em março, têm zero pontos. Portugal, que procura a passagem para a Ronda de Elite, fecha esta etapa de qualificação em março, ao defrontar a Bielorrússia.

A Equipa das Quinas concentra-se no próximo domingo em Vilamoura.

Para Reinaldo Teixeira, presidente da direção da Associação de Futebol do Algarve, «a escolha do Algarve para a realização do próximo jogo de qualificação para o Mundial é mais um incentivo ao crescimento e uma demonstração de reconhecimento do excelente trabalho que os clubes algarvios têm desenvolvido no futsal da região».

«Receber os campeões europeus, mundiais e intercontinentais é uma honra para a Associação de Futebol do Algarve e para todos os agentes desportivos que trabalham diariamente em prol do desporto da nossa região, bem como para toda a população que é fã da modalidade. Agradecemos mais uma vez à Federação Portuguesa de Futebol e enaltecemos a disponibilidade, o empenho e a total colaboração da Câmara Municipal de Loulé para que este e outros eventos sejam uma realidade», realçou.

Por sua vez, Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, revela contentamento por receber a Seleção Nacional de Futsal.

«É com enorme satisfação que o município de Loulé recebe mais um evento da Federação Portuguesa de Futebol. Este jogo contará com vários atletas campeões europeus e mundiais, numa modalidade em que somos atualmente Campeões do Mundo e da Europa. O nosso município congratula-se por ter sido o escolhido para a realização deste evento, pois será uma forma de continuar a promover o desporto, neste caso o futsal, mas também a própria região a nível económico. Esperamos que no dia 9 de novembro o Pavilhão esteja repleto para apoiar a nossa Seleção», refere o autarca.

Os bilhetes têm um custo de 2 euros, que revertem a favor da Academia IluminArte.

Os interessados devem preencher o formulário de pré-reserva, destinado ao público geral e referente exclusivamente a bilhetes a serem adquiridos na AF Algarve aqui.

Os bilhetes ficarão disponíveis para levantamento na Sede da Associação de Futebol do Algarve, em Faro, a partir de data a indicar muito em breve.