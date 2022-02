Seleção Nacional de Futebol Feminino entra a ganhar na Algarve Cup

A Seleção Nacional de Futebol Feminino venceu esta noite a equipa da Noruega no Estádio Municipal de Lagos, na Algarve Cup.

A Seleção Nacional de Futebol Feminino venceu esta noite a equipa da Noruega no Estádio Municipal de Lagos, no jogo que marcou a estreia de Portugal na 28ª edição da Algarve Cup.

Tatiana Pinto (’22) e Carolina Mendes (’90) fizeram os golos contra a seleção norueguesa, 12ª classificada do ranking mundial.

A Algarve Cup voltou em 2022, depois de uma paragem em 2021, forçada pela pandemia de COVID-19.

Com as partidas a jogarem-se no Estádio Algarve, em Loulé, e no Estádio Municipal de Lagos, Portugal debate-se com as seleções de Itália, Dinamarca, Noruega e Suécia pelo título.

Com esta vitória, Portugal alcança o primeiro lugar do grupo, estando a um passo de assegurar a presença na final, uma vez que apenas precisa de ser uma das duas equipas com pontuação mais alta e melhor diferença de golos.

A equipa portuguesa volta a jogar no dia 20, contra a Suécia, no Estádio Algarve. O início da partida está marcado para as 17h05.