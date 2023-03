A Seleção Nacional de Atletismo realizou, entre 13 e 18 de março, um estágio no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal – Lagoa.

A Seleção Nacional de Atletismo realizou, entre os dias 13 e 18 de março, um estágio no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal – Lagoa, tendo utilizado a nova pista de atletismo, as inovadoras rampas, o ginásio e o equipamento necessário para treinos específicos.

Numa semana marcada pelo bom tempo, para além dos treinos, ainda houve a troca de experiências e boas práticas de treino com clubes, treinadores e atletas da região do Algarve.

A FPA escolheu o concelho de Lagoa para estagiar frutos das excelentes condições que encontra para a prática da modalidade, ficando já agendado novo estágio para breve.

O município de Lagoa, em articulação com a FPA, procura melhorar as já existentes condições, de forma a divulgar os espaços desportivos no concelho de Lagoa, no panorama nacional e internacional, sendo assim uma forma de atingir dois dos eixos da estratégia de desenvolvimento desportivo do atual executivo: II Eixo – Desporto de Competição e o III Eixo – Lagoa Acolhe Grandes Eventos.