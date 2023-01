Seleção do Algarve de Futebol Feminino Sub14 vence Beja

A Seleção do Algarve de Futebol Feminino Sub14 venceu, esta sexta-feira, a Seleção de Beja, por 2-0, em Lagos.

A Seleção do Algarve de Futebol Feminino Sub14 venceu, esta sexta-feira, a Seleção de Beja, por 2-0, no primeiro jogo da Fase Zonal do Torneio Interassociações da categoria que se realiza no Estádio Municipal de Lagos até domingo.

Um golo de Victória Francisco permitiu à equipa algarvia sair para o intervalo em vantagem, que foi ampliada na segunda parte através de um auto-golo na sequência de um remate de Luciana Varela.

Antes do pontapé de saída cumpriram-se dois minutos de silêncio em memória de Pelé – o que havia sucedido no jogo da Supertaça do Algarve, no próprio dia 29 de dezembro – e do antigo Coordenador Técnico da Associação de Futebol de Leiria, Professor Paulo Ribeiro,

O evento tem o apoio da Federação Portuguesa de Futebol, Hotéis Vila Galé, Câmara Municipal de Lagos e Lagos Em Forma.

Sete iniciais

AF Algarve: Camila Bastos, Victória Francisco, Luciana Varela (C), Laura Conceição, Mireya Almenar, Nina Maxymchuk e Cláudia Sousa.

AF Beja: Bruna Sobral, Margarida Santos, Rita Silva, Eva Zambujo, Lara Miguel, Rita Pinto Pereira e Beatriz Fernandes (C).

Resultado ao intervalo

AF Algarve 1-0 AF Beja

(Victória Francisco)

Resultado final

AF Algarve 2-0 AF Beja

(Victória Francisco e auto-golo)

Programa de jogos

AF Algarve 2–0 AF Beja

Dia 7 | 16 horas | AF Algarve – AF Lisboa

Dia 8 | 11 horas | AF Beja – AF Lisboa