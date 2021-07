São Brás de Alportel entrega votos de louvor a duas atletas e um clube

São Brás distinguiu com votos de louvor Irina Coelho, Natália Santos e a Goliaz Table Tennis Clube.

O executivo municipal de São Brás de Alportel entregou esta terça-feira, 20 de julho, três votos de louvor aprovados por unanimidade a personalidades e clubes do concelho.

A primeira distinção foi para Irina Coelho, que se sagrou Campeã Regional e Nacional XCO/BTT Master 40. O voto de louvor, aprovado a 22 de junho, reconhece «a impressionante carreira desportiva desta atleta singular, com destaque para as suas recentes conquistas que não param de surpreender, enaltecendo o seu trabalho exemplar na promoção do desporto junto dos mais novos e a forma como tem dignificado o concelho de São Brás de Alportel».

O segundo voto destinou-se à ciclista são-brasense Natália Santos, que se sagrou Campeã Nacional de Ciclismo Master 50. Também aprovado a 22 de junho, «reconhece a sua dedicação, determinação e empenho», congratulando a atleta «pela sua carreira de desportista e pela afirmação que faz da prática do desporto em todas as idades e, sobretudo, numa modalidade como o BTT, bem como pela forma exemplar como tem dignificado e representado o concelho de São Brás de Alportel e os clubes que defende»

Por fim, o terceiro louvor foi para a Goliaz Table Tennis Clube que chegou à 2ª Divisão de Honra de Ténis de Mesa. O grupo conquistou o 1º Lugar no Campeonato Nacional – 2.ª Divisão Zona Sul Masculinos, sendo também distinguido pelo relevante contributo para o incremento da modalidade de ténis de mesa.

O voto agora entregue «enaltece o meritório trabalho desenvolvido por esta jovem associação do concelho em prol do ténis de mesa em São Brás de Alportel», felicitando ainda o clube pela conquista recente do Primeiro Lugar da Classificação Nacional, no Campeonato Nacional 2ª Divisão – Zona Sul, com oito vitórias em nove jogos e com a ascensão à 2ª Divisão de Honra.