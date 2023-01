São Brás de Alportel deu louvor ao trampolinista André Afonso Dias

Município de São Brás de Alportel entregou um louvor ao trampolinista André Afonso Dias em reconhecimento do seu percurso.

O executivo municipal são-brasense entregou esta terça-feira, 17 de janeiro, um voto de louvor ao jovem André Afonso Dias que no culminar da sua dedicação à modalidade de trampolins, representou a seleção Portuguesa no 36.º Campeonato do Mundo de Trampolins, onde alcançou o segundo lugar por equipas e o sétimo lugar individual na modalidade de duplo minitrampolim.

Aos 19 anos, este jovem atleta são-brasense frequenta o primeiro ano do curso de Ciências do Desporto da Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa.

Iniciou-se na ginástica de trampolins aos oito anos no Ginástica Clube de Loulé. Passou pelo Gimnofaro Ginásio Clube e pelo Clube Educativo e Desportivo de Faro.

Atualmente, é ginasta da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé (APGL), na especialidade de Duplo Minitrampolim (DMT).

Jovem do seu tempo, focado, objetivo e ambicioso tem como passatempo um desporto que exige coragem e determinação: o surf.

O seu percurso mostra as suas qualidades de campeão nacional, destacando-se como participações e resultados mais relevantes, os seguintes:

Campeão Nacional de Iniciados em 2014 de Minitrampolim.

Campeão Nacional Juvenis de 1ª Divisão em 2016 de Trampolim Sincronizado.

Campeão Nacional de Juniores em 2018 de Trampolim Sincronizado.

Campeão Nacional Sénior de 1ª Divisão em 2021 de Duplo Minitrampolim.

4º lugar na Taça do Mundo de Coimbra 2022, representando a Seleção Nacional, em Duplo Minitrampolim.

1º Lugar na Loulé Cup 2022 em Duplo Minitrampolim.

Ao nível internacional, em paralelo, participou entre 2014 e 2019 em cinco campeonatos mundiais, com as modalidades de Trampolim Individual, Trampolim Sincronizado e Duplo Minitrampolim, desde os Estados Unidos da América ao Japão, e mesmo à Rússia, onde se classificou em quinto lugar em Trampolim Sincronizado, em 2018.

A mais recente conquista foi no 36º Campeonato do Mundo de Trampolins 2022, que decorreu em Sófia, na Bulgária, em representação da Seleção Nacional, alcançou o 2º Lugar por equipas e o sétima lugar individual, ambos no Duplo Minitrampolim.

Este conjunto de conquistas do jovem atleta André Afonso Dias ao serviço do desporto e de uma vida saudável é motivo de orgulho para São Brás de Alportel e a carreira que está a construir é exemplo da determinação e coragem das jovens gerações e de um inegável amor ao desporto que merecem o reconhecimento do município que aprovou, por unanimidade, este voto de louvor.