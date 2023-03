Renato Silva e Rita Xufre dominam BMX Race em Portimão

A Taça de Portugal de BMX Race começou, neste fim de semana, com uma jornada dupla, na pista de Portimão. Venceram Renato Silva e Rita Xufre.

A Taça de Portugal de BMX Race começou, neste fim de semana, com uma jornada dupla, na pista de Portimão. Nas categorias principais os vencedores foram os mesmos no sábado e no domingo, Renato Silva (Team BMX Quarteira), na superclass masculina, e Rita Xufre (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside), nas sub-23 e sub-17 femininas.

Nas provas masculinas de sábado e domingo, Renato Silva foi hegemónico e teve a oposição dos mesmos rivais nos dois dias. Bernardo Rocha (Team BMX Quarteira) foi segundo nas duas rondas e Carlos Rosado (Clube Bicross de Portimão) conseguiu o terceiro lugar em ambas as jornadas.

Algo semelhante aconteceu entre as femininas sub-23 e sub-17. Rita Xufre foi indubitavelmente a mais forte, enquanto Matilde Melo (Linda a Pastora Sporting Clube) e Leonor Carvalho (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside), sempre por esta ordem, subiram ao pódio no sábado e no domingo.

Na competição masculina para maiores de 17 anos o equilíbrio foi a tónica. Francis Luiz, do Clube Bicross de Portimão, venceu no sábado, enquanto no dia seguinte se impôs o colega de equipa Marco Albano. Como resultado, estão os dois empatados no topo da geral da Taça. Já nas femininas com mais de 23 anos Mónica Gaboleiro não deu hipóteses e ganhou as duas rondas.

Nas categorias mais jovens destacaram-se o cadete Leonardo Carmo (Team BMX Quarteira), o juvenil André Muller (Clube Bicross de Portimão) e a sub-15 Íris Moraru (Clube Bicross de Portimão), que saíram na frente da Taça após as duas rondas inaugurais. O mesmo aconteceu a Francis Luiz (cruiser 30/39) e a Paulo Domingues (cruiser 40+).

A correr em casa, o Clube Bicross de Portimão impôs-se coletivamente, tanto no sábado como no domingo.

A próxima etapa dupla da Taça de Portugal de BMX Race acontece em Coimbra, nos dias 1 e 2 de abril.