Renato Silva conquista Taça de Portugal de BMX Race em Quarteira

Renato Silva conquista a Taça com exibição autoritária em Quarteira

Renato Silva (Team BMX Quarteira) é o vencedor da edição de 2021 da Taça de Portugal BMX Race na categoria de elite, depois de impor-se nas duas últimas provas pontuáveis, disputadas neste fim de semana, em Quarteira, concelho de Loulé.

Ainda em idade de cadete, Renato Silva foi o mais regular no conjunto das oito provas pontuáveis para a Taça de Portugal na categoria superior.

Concluiu a temporada com 90 pontos, mais 30 do que o segundo classificado na geral, Miguel Gaboleiro (BMX Águas de S. Gabriel Best Point).

O terceiro na geral da Taça foi André Ribeiro (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside), com menos 34 do que o vencedor do troféu.

Rita Xufre (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside) ganhou as etapas de Quarteira entre as femininas com mais de 15 anos.

Com esse desempenho confirmou a vitória na Taça de Portugal, com 82 pontos.

A segunda classificada na geral e nas corridas deste fim de semana foi Matilde Melo (Linda-a-Pastora Sporting Clube), com um total de 54 pontos.

O pódio da geral fechou com Catarina Veríssimo (Team BMX Quarteira), com 25 pontos.

Nos cadetes masculinos também foi o corredor que se impôs nas duas rondas de Quarteira que conquistou a Taça de Portugal na respetiva categoria.

Neste caso, o triunfador absoluto foi Bernardo Rocha (AEBTT Rio/Mr. Print), que terminou a época com 119 pontos, seguido na geral por dois ciclistas da equipa BMX Águas de S. Gabriel Best Point, Rodrigo Campino, segundo, e Edi Barradas, terceiro.

Os vencedores da Taça de Portugal em juvenis foram André Ribeiro (CBP-Clube Bicross de Portimão) e Leonor Carvalho (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside).

Carlos Rosado (CBP-Clube Bicross de Portimão) impôs-se em masters, enquanto nos cruisers venceram Fábio Jorge (Casa Myze Team), na classe 30-39, e Paulo Domingues, em maiores de 40.

A Taça de Portugal por equipas foi conquistada pelo CBP-Clube Bicross de Portimão, com 172 pontos, mais 24 do que o Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside e mais 57 do que o Team BMX Quarteira, que completaram o pódio coletivo.