Icónica «Regata dos Portos dos Descobrimentos» celebrou a ligação marítima de 90 milhas náuticas entre as cidades geminadas de Palos de La Frontera e Lagos.

A 32.ª edição da icónica «Regata dos Portos dos Descobrimentos», que une, através da travessia marítima de 90 milhas náuticas, as cidades geminadas de Palos de La Frontera (Espanha) e Lagos, recordando o trajeto das caravelas, decorreu de 7 a 9 de julho.

Esta edição teve a habitual organização do Clube de Vela de Lagos em parceria com o município de Lagos, contando com a participação da Vereadora Sandra Oliveira como tripulante do veleiro Clementina e o Ayuntamiento de Palos de La Frontera.

Contou ainda com o apoio da Marina de Lagos, Centro Náutico Sopromar, Capitania do Porto de Lagos, Puerto Deportivo de Mazagon e Fundacion Cepsa.

A edição de 2023 contou com a presença de mais de 100 atletas, de diversas nacionalidades, entre as 19 embarcações participantes (portuguesas, espanholas e inglesas), nas classes Cruzeiro ORC e NHC, onde, num ambiente de são convívio e competição, as embarcações saíram do porto de Mazagon, em Espanha pelas 10h00 de dia 8, com rumo à cidade de Lagos.

O fraco vento do quadrante norte que se sentia à largada da prova foi-se intensificado, chegando a rondar os 20 nós, permitindo a todas as embarcações realizar a prova sem paragens, num tempo bastante rápido quando comparado com algumas edições anteriores.

A primeira embarcação a chegar à cidade de Lagos foi o Sayonara Light de bandeira Espanhola, pelas 1h25 da manhã de dia 9, mas tendo em consideração o seu rating (que compensa a diferença de velocidade entre as embarcações), a embarcação Firefly, de bandeira inglesa, sagrou-se vencedora da edição deste ano na classe Cruzeiro ORC.

Na classe Cruzeiro NHC, foi uma prova bastante debatida entre todos, tendo a embarcação Marmeu conseguido a vitória por apenas três minutos.

Todas as embarcações utilizaram o sistema de geo-localização fornecido pela organização que permite a todo o público, e em especial aos familiares e amigos dos marinheiros, conhecer a localização exata de cada embarcação e o percurso percorrido até ao momento.

A prova terminou com a cerimónia de entrega de troféus e jantar, onde todos os participantes trocaram as suas histórias e aventuras em prova em mais um momento de agradável de convívio.

A 33.ª edição ficou já agendada para 12 a 14 de julho de 2024, com o percurso a ser realizado no sentido oposto ao da edição de 2023 (Lagos -> Palos de La Frontera). De assinalar que esta regata se mantém como a mais importante atividade de celebração do ato de geminação (27 de outubro de 1992) entre as duas cidades ligadas ao período dos Descobrimentos.