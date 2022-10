Rallye Casinos do Algarve vai acolher a Taça de Portugal de Ralis

Rallye Casinos do Algarve acolhe a Taça de Portugal de Ralis. A prova irá passar pelos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão.

Uma das mais antigas provas do calendário nacional de ralis está de volta, acolhendo desta feita, à semelhança da edição de 2014, a Taça de Portugal de Ralis. Os concorrentes vindos dos diferentes campeonatos de ralis sob a égide de Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting têm a possibilidade de lutar entre si por um troféu comum. Um evento único que permitirá máquinas, na busca do desejado troféu, absoluto e por categoria.

A prova decorrerá nos dias 12 e 13 de novembro nos municípios de Lagoa, Portimão, Lagos e Monchique, tendo como quartel general o Hotel Algarve Casino e o parque de assistência e parque fechado no recinto da FATACIL em Lagoa.

A ação arranca com uma classificativa de qualificação para todos os concorrentes, que definirá a ordem de partida para o primeiro troço, a primeira passagem por Portimão. Os concorrentes repetirão este para depois irem à até Lagos para a habitual Super-Especial noturna.

No dia seguinte os concorrentes enfrentarão o desafio da montanha, com duas passagens pelas classificativas de Chilrão e Monchique, terminando a vertente competitiva com a Super-Especial de Portimão realizada junto à rotunda Salgueiro Maia. A consagração dos vencedores será feita no pódio localizado no Hotel Algarve Casino.

A prova poderá ser seguida nas redes sociais do Clube Automóvel do Algarve (Facebook, Instagram, Twitter), sendo inclusive produzida uma radio online de acompanhamento à prova, à semelhança das últimas edições e contando ainda com cobertura televisiva.

O Rallye Casinos do Algarve é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com o apoio da Solverde Casinos e Hotéis, dos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão, e ainda do Medronhito do Caldeirão.