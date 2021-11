Rallye Casinos do Algarve acolhe a Taça dos Campeões de Ralis Regionais – Claudino Romeiro a 4 e 5 dezembro. Prova terá os bicampeões nacionais Ricardo Teodósio e José Teixeira a abrir a estrada.

A Federação Portuguesa da Automobilismo e Karting e o Clube Automóvel do Algarve irão levar a cabo, nos dias 4 e 5 de dezembro, a primeira edição da Taça dos Campeões de Ralis Regionais – Claudino Romeiro. Tendo como palco as classificativas em asfalto do Rallye Casinos do Algarve, a prova reunirá os melhores classificados nos sete grupos comuns aos campeonatos regionais de ralis portugueses (norte, centro, sul, Açores e Madeira).

Os participantes ficarão habilitados a terminarem a época como o campeão dos campeões dos regionais portugueses, assim como nas respetivas categorias.

A prova encerrará também as contas dos Campeonatos de Portugal de Ralis de GTs, Clássicos e do Campeonato Sul de Ralis.

No primeiro dia haverá um qualifying stage na zona de Porches, aberta a todos os concorrentes, sendo que na parte da tarde farão por duas vezes a classificativa de Portimão, encerrando com uma super-especial noturna no centro de Lagos.

No segundo dia, a serra de Monchique ganha o protagonismo, com duas passagens pelas classificativas de Chilrão e Monchique, fechando-se a parte competitiva com a super-especial traçada junto à Escola Secundária Poeta António Aleixo em Portimão.

Os concorrentes partirão depois em cortejo escoltado até ao pódio final sito no Hotel Algarve Casino na Praia da Rocha.

Outro motivo de destaque será o facto de Ricardo Teodósio/José Teixeira, os recentemente coroados bicampeões nacionais de ralis abrirem a estrada, dando assim a possibilidade aos adeptos da sua região de poderem celebrar na estrada e no pódio a mais recente conquista desta dupla algarvia.

Poderá seguir a prova através dos canais oficiais do Clube Automóvel do Algarve nas redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) assim como na rádio online que será criada para acompanhar a prova.

A prova contará como os apoios da Solverde – Casinos e Hotéis, dos Municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão e ainda do Medronhito do Caldeirão.