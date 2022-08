Rally Município de Albufeira regressa às estradas em setembro

5º Rally Município de Albufeira regressa à estrada nos próximos dias 10 e 11 de setembro, depois de dois anos de interrupção devido à pandemia.

A competição, que tem início no dia 10 de setembro, sábado, às 21h00, com a realização da Super Especial Albufeira, em plena na Avenida dos Descobrimentos, entre o cruzamento dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e a Rotunda dos Relógios, «é a prova do sul do país que regista maior número de espetadores».

No dia 11, domingo, serão disputadas três provas de classificação, entre a estrada do Algoz e a estrada de Tunes (Guia) e em Canais (Ferreiras), que serão percorridas três vezes, bem como em Alcaria (Paderne), que será percorrida duas vezes. As referidas provas têm início marcado para as 10h00, prolongando-se até às 14h00.

Na Guia, o Rally irá passar às 10h00, 11h00 e 13h05; em Ferreiras às 10h25, 11h30 e 13h35 e, em Paderne, às 11h45 e 13h45.

A prova vai ter 61,43 quilómetros cronometrados e um percurso no total de 158,03 quilómetros. A entrega dos prémios irá ter lugar no pódio instalado em frente ao edifício da Câmara Municipal de Albufeira, às 15h30.

O Centro Operacional do Rali irá ficar instalado no edifício da Câmara Municipal de Albufeira. Já o Parque de Assistência, este ano, muda para o Parque de Estacionamento localizado entre o Pavilhão Municipal e o Estádio Municipal de Albufeira.

Podem ser consultadas mais informações sobre a prova aqui.