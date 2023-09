Quarteira organiza mais uma Marcha Corrida da Batata-Doce

A edição de 2023 da Marcha Corrida da Batata-Doce está marcada para dia 24 de setembro, com um percurso de 5 ou 10 quilómetros.

A Marcha Corrida da Batata-Doce já tem data marcada. O Largo da Praia da Gaivota recebe, a 24 de setembro, a edição de 2023, que conta com um percurso de 5 ou 10 quilómetros. O aquecimento está marcado para as 9h00, com início da atividade previsto para as 9h30.

A prática de exercício físico aliada aos cenários caraterísticos da cidade de Quarteira são uma atração para todos os participantes, que procuram a combinação perfeita entre desporto, ambiente e interação durante todo o caminho.

Como já é habitual, o final está marcado por um convívio, onde vão ser distribuídas batatas-doces assadas aos participantes.

As inscrições são obrigatórias, mas gratuitas, podendo ser realizadas de forma presencial, na Junta de Freguesia de Quarteira, ou online.

«A Marcha Corrida da Batata-Doce é um exemplo de como a atividade física pode ser praticada de forma descontraída e em grupo. Mais que o percurso em si, queremos que as pessoas interajam umas com as outras e que se divirtam nesta que já é uma tradição da nossa freguesia», refere Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira.

A atividade é organizada pela Junta de Freguesia de Quarteira, integrada no Calendário Regional de Marcha e Corrida do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude, e em parceria com a Câmara Municipal de Loulé.