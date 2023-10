Problemas mecânicos condicionam qualificação a Bernardo Pinheiro

Caixa atrasa Bernardo Pinheiro. Jovem piloto portimonense viu qualificação condicionada com problema no Ligier JS P4.

Foi com condições mistas de aderência que Bernardo Pinheiro cumpriu esta sexta-feira a qualificação para as duas últimas corridas da European Ligier Series 2023.

Ao volante do Ligier JS P4 com o número 60 e que este fim-de-semana enverga com orgulho as cores do Portimonense Futebol SAD, o seu clube de coração e que se associou no apoio ao piloto da cidade, Pinheiro e o seu colega de equipa, o britânico George King, fecharam as duas sessões com a segunda posição na grelha de partida para a primeira corrida a realizar este sábado com uma melhor volta de 1m47.887s, posição essa que não conseguiram replicar na segunda sessão por força de um arreliador problema técnico que condicionou a prestação do piloto algarvio.

«A qualificação acabou por não ser como estava planeado porque tivemos um problema com a caixa que nos condicionou a segunda sessão e depois de termos conseguido o segundo posto para a primeira corrida, a sexta posição na segunda sessão coloca-nos um pouco mais atrás no arranque para a segunda corrida. Mas vamos enfrentar ambas as corridas com o mesmo espirito, lutar pela vitória, que é o nosso objetivo para este último fim de semana do ano», refere o piloto do Autódromo Internacional do Algarve que irá assim começar a segunda corrida na terceira linha da grelha de partida.

Com duas corridas em agenda para este sábado, ambas com 60 minutos de duração, King será o piloto a iniciar a primeira corrida ao volante do 60 do Team Virage, cabendo a Bernardo Pinheiro o primeiro turno da segunda corrida. A primeira corrida terá o seu início ás 10 horas e 30 minutos, a segunda corrida terá luz verde na reta da meta às 16 horas e 10 minutos.