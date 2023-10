A primeira edição do Faro Ocean Cup realizou-se no sábado, dia 14 de outubro, com cerca de 50 atletas em SUP e Canoagem.

A primeira edição do Faro Ocean Cup juntou o Stand Up Paddle (SUP) e a Canoagem de Mar na Praia de Faro, numa organização conjunta do Ginásio Clube Naval de Faro, Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve (UAlg) e município de Faro, no sábado, dia 14 de outubro.

Esta prova incluiu no seu formato uma Fun Race, com cerca de 3 quilómetros (km), para todos os atletas desde os mais experientes aos que aqui tiveram o seu primeiro contacto com uma competição.

Houve também uma Sprint Race, destinada aos praticantes de Stand Up Paddle (SUP) numa prova em linha reta com 200 metros de comprimento e disputada «sempre a fundo», e a Prova Oficial, com uma distância de cerca de 8 km, que aproveitou as características únicas da Praia de Faro e da Ria Formosa para a pratica da modalidade, com a partida a ser dada na orla costeira, a transição costa-ria pela Barra de São Luís, e chegada na Ria nas instalações do Centro Náutico.

1 of 8

No final além das cerimónias protocolares de entrega de prémios, houve ainda lugar ao convívio entre organização, juízes, atletas e treinadores.

Participaram perto de 50 atletas, entre federados e não federados, e o balanço não podia ser mais positivo, com atletas e participantes satisfeitos e com a organização a tirar as primeiras referências para que a segunda edição seja ainda melhor.

Durante todo o evento decorreram também as atividades para famílias, uma experiência quer em SUP ou canoas de mar que possibilitava as primeiras pangaiadas a todos os interessados, com a colaboração dos alunos da ESEC UAlg e do Centro Náutico.

A organização deixa os «parabéns a todos os participantes, em especial ao vencedores, e um agradecimento especial a todos os que tornaram possível este evento, ao Núcleo de Salvamento Aquático da Escola Pinheiro e Rosa, ao Centro Náutico da Praia de Faro, à Federação Portuguesa de Canoagem, à Nelo, à SUP Norte, à Junta de Freguesia do Montenegro, ao Forum Algarve, ao Hotel Faro, à Andrez e Andrez e à Pipeline».