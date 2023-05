Fuseta acolheu o VIII Duatlo da Ria Formosa, organizado pelo Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes de Olhão.

A Praia da Fuseta–Ria acolheu o VIII Duatlo da Ria Formosa, organizado pelo Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes de Olhão (AEFFL), no dia 27 de abril.

Neste evento, participaram 170 alunos do ensino básico, distribuídos por vários escalões, que procuraram dar o seu melhor nas modalidades de corrida e canoagem. Contou, também, com a presença de um grupo de alunos do ensino secundário que, para além de participarem nas atividades desportivas, também auxiliaram os professores na coordenação das provas.

A organização envolveu um vasto grupo de elementos do Agrupamento, nomeadamente: professores do grupo de Educação Física; professores titulares do primeiro ciclo; as professoras coordenadoras das escolas básicas Dr. António João Eusébio e Dr. João Lúcio; a professora adjunta do diretor do Agrupamento; os professores responsáveis pelo Centro de Formação Desportiva de Canoagem e Surf do Agrupamento (e orientadores do evento); os alunos e do Curso Profissional de Técnico de Desporto e do Curso Profissional de Técnico de Multimédia; o professor coordenador e as duas alunas embaixadoras do projeto Escola Azul AEFFL; e elementos do pessoal não docente que deram um valoroso apoio à segurança e vigilância dos alunos.

Este ano, o duatlo teve o apoio prestado pelo município de Olhão (autorização do evento e apoio logístico), pela União de Juntas de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta (na aquisição das medalhas para os alunos vencedores), pela Polícia Marítima (na vigilância e na segurança no local) e pelo restaurante Borda d’Água (na cedência de eletricidade e acesso aos serviços sanitários).

A cerimónia final contou ainda com a presença do subdiretor do Agrupamento, Décio Viegas, do vereador da Câmara Municipal de Olhão, João Evaristo, do presidente da União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, Manuel Carlos, e do Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Olhão, da Capitania do Porto de Olhão, Comandante Alexandre Silva Algarvio.