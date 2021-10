Praia da Alagoa recebe a 6ª edição do Triatlo de Altura

Prova integrada no programa desportivo da Eurocidade do Guadiana.

A praia da Alagoa recebe no próximo domingo, dia 10 de outubro, a 6ª edição do Triatlo de Altura, prova inserida no Campeonato do Algarve de Triatlo Standard, com as vertentes de natação (1,5 quilómetros), ciclismo (40 quilómetros) e corrida (10 quilómetros).

Esta prova promete, uma vez mais, trazer muitos atletas federados nacionais e de outros países, nomeadamente da vizinha Espanha. O regulamento e o formulário para as inscrições estão disponíveis aqui.

O VI Triatlo de Altura é uma organização do Clube Leões do Sul, de São Bartolomeu do Sul, e que conta com a parceria da Câmara Municipal de Castro Marim e da Federação de Triatlo de Portugal com o apoio do Turismo do Algarve, Castro Marim Golfe & Country Club, Junta de Freguesia de Altura e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) (Delegação Regional do Algarve).

A prova está integrada no programa desportivo da Eurocidade do Guadiana.