Portugal organiza europeus de corta-mato de 2025 em Lagoa

Lagoa acolhe em 2025 os europeus de corta-mato, pela quarta vez em Portugal, decidiu hoje a European Athletics, em Vílnius.

A European Athletics atribuiu hoje a Portugal, ao município de Lagoa, a organização da 31.ª edição dos Campeonatos Europeus de Corta-Mato de 2025.

A decisão foi tomada em Vilnius, Lituânia, onde decorre a Convenção da Associação Europeia de Atletismo (European Athletics), após a apresentação da candidatura portuguesa.

Esta será a quarta edição dos Campeonatos que Portugal acolherá, depois das edições de 1997, em Oeiras, de 2010, em Albufeira, e de 2019, em Lisboa.

Após a decisão do Conselho da EA, Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), afirmou que «uma vez mais, pela quarta vez, a European Athletics depositou confiança na FPA e, neste caso, no município de Lagoa, para a organização e realização dos Campeonatos Europeus de Corta Mato de 2025».

«Esta atribuição tem um significado importante para o concelho de Lagoa, para a população do Algarve, por razões de proximidade, e tem um significado grande para o país em geral, por ser mais um evento Internacional que aqui se realiza. Por último, mas não menos importante, representa uma motivação para todos os nossos atletas de se prepararem para uma grande competição, que se realiza no seu país, em língua portuguesa, com a concorrência dos melhores atletas do continente europeu», acrescentou.

Para finalizar, «tudo isto são motivos suficientes para nos sentirmos regozijados com esta confiança que a EA deposita em nós. Julgo que todo o atletismo português, uma vez mais, está de parabéns, neste caso por uma organização de grande impacto», concluiu Jorge Vieira, líder da delegação da candidatura portuguesa, que incluiu ainda o presidente do município de Lagoa, Luís Encarnação.

Para o autarca, esta atribuição «é um motivo de enorme satisfação. Há muito ambicionávamos organizar uma prova com a dimensão destes campeonatos europeus de corta-mato. Será com certeza um grande desafio, mas Lagoa estará à altura».

«É também uma oportunidade que nós temos para a inauguração do futuro parque urbano de Lagoa e para a reinauguração do Centro de Congressos do Arade, que vai ser o centro logístico do evento. A partir de agora estamos ansiosos por dezembro de 2025, para receber a elite do atletismo europeu e mostrar que Lagoa, Algarve e Portugal quando fazem, fazem bem», afirmou Luís Encarnação.

Recorde-se que os Europeus de 2023 se encontram agendados para o próximo dia 10 de dezembro em Bruxelas, na Bélgica, enquanto a edição de 2024 já estava marcada para o dia 8 de dezembro, com realização em Antalya, na Turquia. A 31.ª edição dos Campeonatos está assim marcada para 14 de dezembro de 2025, em Lagoa.