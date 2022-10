Portimão vai ser a capital mundial de Ultimate de Praia

O Campeonato Europeu e o Mundial de Ultimate de Praia vão disputar-se na Praia da Rocha, em Portimão, num total de 350 jogos.

A Praia da Rocha, em Portimão, vai acolher os campeonatos Europeu e Mundial de Ultimate Praia, juntando a nata da modalidade com cerca de 1200 atletas, já nos próximos dois fins-de-semana.

Estas provas foram agendadas para o concelho de Portimão depois «do sucesso no Campeonato Europeu de Nações, realizado na Praia da Rocha, em 2019, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto», aponta a autarquia.

Este é um regresso que «decorre da estratégia municipal em promover eventos desportivos relevantes, que contrariem a quebra de atrativos turísticos, comum nesta época do ano», afirma ainda.

O 2º Campeonato Europeu de Clubes Ultimate de Praia (EBUCC) é a primeira prova em Portimão, a decorrer entre os dias 14 e 16 de outubro, com jogos diários entre as 08h00 e as 18h00, no qual são esperados cerca de 900 participantes.

São 61 equipas oriundas de 17 países europeus, divididas em três divisões (mista, feminina e masculina), sendo que as finais estão marcadas para domingo com a seguinte programação: feminina às 12h30, mista às 13h45 e masculina às 15h00.

No fim de semana seguinte, entre os dias 19 e 22 de outubro, decorre o Campeonato Mundial de Clubes de Ultimate de Praia, na divisão Great Grand Masters (WFDF), com a participação de três centenas de praticantes com 45 ou mais anos.

Nesta competição são esperadas 16 equipas originárias da Europa, Estados Unidos da América, Canadá e Japão, com as finais marcadas para sábado, a partir das 16h00.

Para acolher estas provas, o areal da Praia da Rocha vai-se transformar em 12 campos de jogo, nos quais serão disputadas perto de 350 partidas durante os dois fins-de-semana.

Nas palavras de Sofia Campos Pereira, diretora de ambas as competições, «será fantástico ver o Ultimate de Praia jogado a um nível tão elevado e a escolha da Praia da Rocha foi algo natural, por todas as condições que oferece e pelo apoio proporcionado pelo município de Portimão.